Motoröl und Lackdosen an Straße entsorgt

Zeugen gesucht: Unbekannter hat Problemmüll einfach abgelegt - vor 32 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Motorenöl und Lackdosen, das gehört in den Problemmüll und nicht in die Natur. Dennoch hat ein Unbekannter solchen Sondermüll an der Straße zwischen Kleingesee und Stadelhofen in der vergangenen Woche abgelagert.

Polizei Symbolbild Foto: dpa



Bei dem widerrechtlich entsorgten Abfall handelt es sich um Kanister mit Motorenöl, Lackdosen und andere Umwelt gefährdende Stoffe. Weiterhin sind Gegenstände gefunden worden, die auf die Räumung einer Garage hinweisen.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, die zur Überführung des Umweltsünders führen, erbittet die Polizei Ebermannstadt unter Telefon (0 91 94)73 88 0.

