Ein Motorradfahrer ist am Montagabend auf der Staatsstraße von Ebermannstadt in Richtung Pretzfeld unterwegs gewesen. Am Ende einer Linkskurve beschleunigte er, das Hinterrad seiner Yamaha verlor den Halt und der 28-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich schwer. © NEWS5 / Herse