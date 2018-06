Das soziale Handeln des durch Steinigung getöteten ersten Märtyrers der Kirchengeschichte stand beim Stephansritt in Moggast am Wochenende im Vordergrund: Stephanus wurde zum Schutzheiligen vom Böttcher bis zum Zimmermann, darunter auch Pferdeknechte und Kutscher.

Der Start war verhalten: Bei Nieselregen und unsommerlichen 13 Grad hat Bierkönigin Miriam I. das erste Fass Anstattfest-Bier am Freitagabend auf dem spärlich besuchten Rathausplatz angestochen - mit hoher Schlagzahl und Hilfe von "Fest-Bürgermeister" Franz Streit. Am Samstag und Sonntag war dann schon mehr los zwischen Kaiserpfalz und Paradeplatz.

Flaggen auf Balkons und an Häusern oder Fußballdeko und Kuchen in Schwarzrotgold: NN-Leser im Landkreis Forchheim feiern die Fußball-WM auf ganz unterschiedliche Arten. Weitere Bilder gerne an redaktion-forchheim@pressenetz.de senden.