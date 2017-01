Muggendorf: Ausgezeichnete Brandschützer

MUGGENDORF - In Muggendorf sind vier junge Leute zwischen 17 und 25 Jahren in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr eingetreten: Hellena Coler, Meike Scheuring, Lukas Distler und Sebastian Dörfler. Sie wurden im Rahmen der Dienstversammlung durch Kommandant Udo Ebenhack per Handschlag zum Dienst verpflichtet.

Von links: Marco Trautner, Franz Thürmer, Uwe Walkowiak, Kurt Leicht, Heinrich Pöhlmann, Klaus Röder, Udo Ebenhack. © Foto: privat



Die mit über 50 Personen gut besuchte Dienst- und Jahreshauptversammlung eröffnete der Vorsitzende Marco Trautner. Kommandant Udo Ebenhack berichtete von 13 Einsätzen. So wurde die Wehr zu zwei Bränden gerufen. Die übrigen Aktivitäten waren technische Hilfeleistungen, sowie Verkehrsregelungen bei Unfällen und Festen.

Zum Übungsfleiß äußerte sich der Kommandant zufrieden. „Ich habe jedoch eine kleine Beschwerde. Es kommen immer dieselben.“ Ebenhack freute sich, dass der schwere Atemschutz in diesem Jahr wieder aktiviert werden könne.

Der Digitalfunk sei erfolgreich installiert worden. Sein Dank galt dem Markt Wiesenttal für die Beschaffung der Ausrüstung und des technischen Geräts. Um dessen Pflege kümmern sich Klaus Röder, Kurt Leicht und Simon Harrer.

Für Kreisbrandrat (KBR) Oliver Flake hat die Wehr eine zentrale Bedeutung. „Das Zusammenspiel der Wiesenttaler Wehren läuft hervorragend“, stellte denn auch der KBR anerkennend fest. Kreisbrandmeister Roland Brütting legte nach: „Die Feuerwehrfamilie Wiesenttal wächst zusammen.“

Bei so viel Lob seitens der Feuerwehrführungskräfte war es für Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut logisch, „dass ich zum neuen Auto etwas sage“. Der Gemeinderat stehe voll hinter der Neubeschaffung eines Fahrzeuges, das auch Löschwasser für den Ersteinsatz mitführt. Marco Trautner listete den Mitgliederstand mit 35 Aktiven, neun Passiven und 48 fördernden Vereinsangehörigen auf.

Nach dem Verlesen des Protokolls der Vorjahresversammlung durch Michael Staeding, dem Finanzbericht von Christian Coler gab es Ehrungen: Ilse Thümer, Dieter Knauer, Peter Wehrfritz, Manfred Bischoff, Herbert Schmied, Günther Hofmann und Harald Wurlitzer sind 25 Jahre dabei. Klaus Röder, Kurt Leicht, Hans Huhn und Uwe Walkowiak leisten seit 40 Jahren aktiven Dienst.

Ehrenmitglied Franz Thürmer begleitete 16 Jahre den Posten des Zweiten und danach Ersten Kommandanten. Auf gar 60 Jahre Mitgliedschaft bringen es Paul Pöhlmann und Heinrich Pöhlmann.