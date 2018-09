Muggendorf feiert Erntedank und die Kürbisse

MUGGENDORF - Das Erntedank- und Kürbisfest in Muggendorf findet heuer nicht wie gewohnt am ersten Sonntag im Oktober, sondern bereits am letzten Wochenende im September statt.

Alle Jahre ist es ein Großereignis in und um Muggendorf: Das Erntedank- und Kürbisfest der Gemeinde mit seinem farbenfrohen Umzug. © Archivfoto: Paul Pöhlmann



Ausrichter dieses weit über die Grenzen Wiesenttals hinaus bekannten Heimatfestes ist seit etlichen Jahren ein Zusammenschluss aus Freiwilliger Feuerwehr, Sportverein, Trachtenverein und Schützenverein, zusammen mit der Kirchengemeinde Muggendorf.

Die dreitägige Veranstaltung beginnt mit einem Classic-Rock-Abend am Freitag, 28. September, mit der Band "First Generation of Number Nine", die ab 20 Uhr loslegt. Am Samstag geht es wiederum volkstümlicher zu: Dafür zeichnen "D’Wiesenttaler" aus Muggendorf, der Heimat- und Volkstrachtenverein Pegnitz und der Trachtenverein Igensdorf verantwortlich.

Am Festsonntag ist um 8.45 Uhr in der katholischen Kirche Auferstehung Christi sowie um 9.30 Uhr in der evangelischen St.-Laurentius-Kirche Erntedankgottesdienst. Danach gibt es einen Frühschoppen mit "Frankenmix". Der große Erntefestzug durch den Luftkurort beginnt um 13.40 Uhr am "Rotdornweg". Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut wird den Festnachmittag im Festzelt eröffnen, bevor Hermann Greif, Oberfränkischer Bauernpräsident zum BBV-Kreiserntedankfest überleitet.

Den Nachmittag begleiten die Juramusikanten aus Hohenmirsberg. Das abendliche Kürbisfest beginnt gegen 19 Uhr. Es wird eingeleitet vom Posaunenchor. Am Erntefeuer spricht Pater Flavian Worte zu Erntedank.

Nach dem Kürbiszug beschließt ein großes Feuerwerk am Rathausvorplatz das Programm. Im Festzelt geht es dann mit dem Erntetanz weiter. Am Erntedank-Festnachmittag hat jeder Gast die Gelegenheit, die Kunst des Kürbisschnitzens zu erlernen: Die Grundschule Wiesenttal veranstaltet eine Schnitzwerkstatt am Festgelände.

PAUL PÖHLMANN