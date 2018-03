Muggendorf: Touristische Karriere für die Wöhrmühle?

EBERMANNSTADT/MUGGENDORF - Die historische Wöhrmühle soll touristisch genutzt werden — inklusive der angrenzenden Wiesent-Aue in der Nähe der Ruine Neideck. Der Bauausschuss des Stadtrates Ebermannstadt hat dazu Stellung genommen.

Die Wöhrmühle soll touristisch genutzt werden — mit Biergarten, Kletterhalle und Übernachtungsmöglichkeit. Als Nachbargemeinde wurde auch Ebermannstadt um seine Meinung gefragt. © Foto: Roland Huber



Der Eigentümer der Wöhrmühle will einen Biergarten und eine Kletterhalle errichten, hatte es im Wiesenttaler Gemeinderat im Januar geheißen. Außerdem will er preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Dazu muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist auch Ebermannstadt gefragt und der Bauausschuss beschäftigte sich mit dem Thema.

Der NLE-Fraktionssprecher Erwin Horn erklärte, die Abmessungen überträfen den Bedarf deutlich, ob sich dies mit den Interessen der Stadt zum Naherholungsraum vereinbare lasse, müsse noch geklärt werden. Außerdem läge das bisher als "Fläche für die Landwirtschaft" deklarierte Areal im Überschwemmungsgebiet. Horn forderte detailliertere Angaben zu dem Vorhaben.

Zu Spekulationen um einen Campingplatz oder einer weiteren Anlegestelle für Kanuten zu Füßen der Neideck auf 1,13 Hektar hielt sich die Bürgermeisterin Christiane Meyer zurück. Der Markt Wiesenttal möge das "Vorhaben für naturgebundene Freizeitangebote" präzisieren, lautete der Beschlussvorschlag, der mit 6:3 angenommen wurde. Klaus Neuner (CSU), Martin Vogler (JB) und Franz Dorn (WGM) stimmten nicht zu.

Weiteres Thema war die Umnutzung der Buchhandlung und des Cafés in der unteren Hauptstraße in Wohnungen. Die Räte mussten zwischen Eigentumsrecht und dem Erhalt von Geschäften in der Innenstadt – wie in der Sanierungssatzung vorgegeben – abwägen. Die Betreiberin des Cafés wolle bleiben, der Buchladen werde demnächst schließen, dem Zentrenmanagement läge die Bewerbung eines gewerblichen Nachmieters vor, dazu würden der Stadt künftig Fördermittel für das Sanierungsgebiet entgehen, erklärte Bürgermeisterin Meyer.

Angesichts dessen sei es gar nicht notwendig, dem Eigentümer einen Freischein für Wohnungen auszustellen, "wir müssen vom allgemeinen Interesse ausgehen, dass Menschen dort einkaufen können, die Hauptstraße darf nicht zur Wohnstraße werden", argumentierte Erwin Horn. Vizebürgermeister Sebastian Götz (WGM) stellte sich hinter die wirtschaftlichen Gründe des Eigentümers, der finanzielle Einbußen beklagt hatte – es könnten "seniorengerechte" Wohnungen entstehen, sagte Götz. Klaus Neuner warnte, "wenn der Besitzer den Rechtsweg beschreitet, könnte es passieren, dass das Landratsamt die Ablehnung der Umnutzung ersetzt. Mit 8:1 (Vogler) wurde das gemeindliche Einvernehmen zur Wohnnutzung verweigert.

Der Schriftzug "EISMANUFAKTUR" soll am Haus Marktplatz 14 angebracht werden; zur Werbeanlage (ohne Beleuchtung) im denkmalgeschützten Ensemble hatte auch das rückgefragte Planungsbüro Stiefler keine Bedenken, somit wurde die sanierungsrechtliche Genehmigung 8:0 erteilt .

Belebung des Dorfkerns

Zur Erweiterung der Firma IBG im Bebauungsplan "Pretzfelderstraße – Judenäcker" um einen Anbau mit 420 Quadratmeter Grundfläche gab es nach der Empfehlung des Stadtplaners Alexander Ebert keine Einwände; die städtische Grünfläche im Anschluss der zu errichtenden Stützmauer ist wieder zu bepflanzen. Dem beantragten Umbau einer Scheune und der Nutzungsänderung zum Wohnhaus in der Gemarkung Wohlmuthshüll sahen die Bauräte gerne entgegen, werde damit doch die gewünschte Belebung im Dorfkern umgesetzt.

In der nichtöffentlichen Januarsitzung genehmigte der Bauausschuss die Anschaffung eines Kastenwagens für den Bauhof; das günstigste unter acht Angeboten kam vom hiesigen Autohaus Hölzlein – der Jahreswagen, VW Caddy – kostet knapp 19 000 Euro. Im nichtöffentlichen Teil vom 5. März wurden 17 Gewerke (80 Prozent) zur Revitalisierung der ehemaligen Schreinerei im Hasenbergzentrum vergeben – den Baubeginn kündigte Christiane Meyer für Mitte April an.

Für die Dorferneuerung Niedermirsberg erfolgte die Vergabe der Tiefbauarbeiten in der Kalkgasse, Baubeginn ist nach Ostern. Bauamtsleiter Steffen Lipfert informierte über die wasserrechtliche Genehmigung zur Ausbaggerung des Breitenbachs; die bald neuen Brücken erhalten damit mehr Durchfluss.

