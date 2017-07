Muggendorfer BorgWarner-Belegschaft feierte

40 Jahre am Standort Muggendorf - Ehrungen für Mitarbeiter langjährige Mitarbeiter - vor 51 Minuten

MUGGENDORF - Mit einer fröhlichen Geburtstagsparty haben Belegschaft und ehemalige Mitarbeiter/innen von BorgWarner, (früher Beru) das 40-jährige Bestehen des Standortes Muggendorf gefeiert.

Die Geschäftsleitung von BorgWarner bedankte sich anlässlich des Jubiläums bei den langjährig Beschäftigten mit Blumen und herzlichen Worten. © Foto: Paul Pöhlmann



Sie hatten allen Grund dazu, denn ganz vorne bei den Ehrengästen saß Volker Weng, ETS BorgWarner Europa. Der amerikanische Großkonzern unterhält 62 Standorte in 17 Ländern mit 27 000 Beschäftigten. Volker Weng bekannte sich zum Standort Muggendorf: "Ich habe in Europa zwölf Werke zu betreuen und bin zum ersten Mal hier, weil ich in Muggendorf noch keine Probleme lösen musste", so sein Kompliment.

"Es ist mein Wunsch, dass BorgWarner in Muggendorf weiterhin erfolgreich bestehen kann." Noch ein Gast verbreitete Zuversicht. Der Abteilungsleiter für Entwicklung bei Mercedes-Benz, Patrick Schmidt: "Wir sind froh, dass wir im Muggendorfer Autozulieferer einen starken Partner haben." BorgWarner (Beru) bringe sehr gute Leistungen bei der Herstellung von Zündspulen. Mercedes sei ein zufriedener Kunde.

Die Feier in einem eigens aufgestellten Festzelt eröffnete "Belcanto vokale" mit seinem Geburtstagsgruß "Happy birthday". Werkleiter Wolfgang Leuschner bekannte, dass Beru Muggendorf in seinem 40-jährigen Bestehen auch Krisen durchstehen musste. Der spontane Einsatz der Beschäftigten habe jedoch dazu beigetragen, diese zu überwinden.

Es war wohl die Dankbarkeit für einen wohnortnahen Arbeitsplatz, Lohneinschnitte und freiwillige Mehrleistung hinzunehmen. "Wir blicken mit Stolz auf 40 Jahre hochqualifiziertes und diszipliniertes Arbeiten unserer Beschäftigten zurück", so Leuschner.

Für Landrat Hermann Ulm (CSU) ist BorgWarner einer der wichtigsten Industriestandorte im Landkreis. Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut (FW) bezeichnete BorgWarner als einen großartigen Arbeitgeber, der zur Stabilisierung der Finanzen der Gemeinde beitrage.

Es gab auch Ehrungen. Luitgard Edelmann, Irmgard Beyerlein, Georg Müller und Erhard Endres sind seit 40 Jahren, also von der ersten Stunde an, dabei. Erhard Endres war von 1993 bis 2016 auch Werkleiter und habe das Muggendorfer Werk nach vorne gebracht, so Wolfgang Leuschner. Der frühere Werkchef wurde gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Stefanie Wagenblast von der Personalvertretung aus Ludwigsburg lobte: "Ihr habt in Muggendorf mehr geleistet, als erwartet wurde."

PAUL PÖHLMANN