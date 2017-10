Muggendorfer Erntedank als Publikumsmagnet

MUGGENDORF - Beim Erntedank-und Kürbisfest am Wochenende in Muggendorf war für alle Generationen etwas geboten. Vor allem der große Erntefestzug am Festsonntag zog die Besuchermassen an.

Kürbisse in allen Formen und Größen wurden auf den historischen Traktoren transportiert. Foto: Paul Pöhlmann



"Here we go, let us rock!": Mit der legendären Rock-Band "Number Nine" aus den 80er Jahren startete das dreitägige Fest am Freitag im beheizten Zelt. Am Samstag kamen dann die Liebhaber der Volksmusik und des Volkstanzes auf ihre Kosten.

Dafür garantierten die Trachtenvereine aus Muggendorf, und Pegnitz. Mit Schlagern und Blasmusik sorgten danach die "Stadelhofener" für einen stimmungsvollen Abend.

Ein echter Hingucker ist Jahr für Jahr die prächtige Erntekrone aus Getreide. Foto: Paul Pöhlmann



Der Festsonntag war ganz und gar dem Brauchtum gewidmet. Im Mittelpunkt stand hierbei der große Erntefestzug durch die von Zuschauern dicht gesäumten Straßen des Luftkurortes. Dem Zug mit 50 Gruppen vorausgetragen wurde die aus Ähren gebundene Erntekrone.

Es folgten die Königinnen der Region und die unterfränkischen Weinprinzessinnen, die Ehrengäste sowie die Mädchen und Buben der Volksschule und des Kindergartens. Dann kamen Trachtenvereine, Wagen mit bäuerlichen Motiven, Vereine aus dem Markt und den Nachbargemeinden sowie historische Traktoren.

Vier Blaskapellen sorgten für den richtigen Takt. Dass die Fränkische Schweiz landwirtschaftlich geprägt ist und auch bleiben soll, demonstrierten die Landwirte anlässlich ihres Bauerntages, dem Kreiserntedankfest des BBV. Der Abend gehörte schließlich den Kindern. Die Vorfreude der Kleinen auf ihr Kürbisfest war groß. Schließlich konnten sie die oft selbst geschnitzten Kürbisse auf dem Arm oder einem liebevoll geschmückten Wägelchen beim abendlichen Kürbiszug zur Schau stellen.

