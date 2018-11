Muntere Wechsel in der Forchheimer Ladenszene

FORCHHEIM - Da tut sich was in der Forchheimer Innenstadt: Einige Läden ziehen Anfang des neuen Jahres um und eröffnen wieder an einem neuem Standort in der Innenstadt, andere dagegen schließen für immer. "Leerstände sind ein Problem, an dem wir arbeiten wollen", sagt Citymanagerin Elena Büttner, die Maßnahmen plant.

Bald ist Schluss: Die Schmuckstube in der Hornschuchallee 21 schließt am 24. Dezember für immer ihre Türen. © Ralf Rödel



Das neue Jahr rückt näher und hat jede Menge Veränderungen in der Forchheimer Innenstadt im Gepäck. Denn einige Geschäfte wechseln das Domizil. Das Schnellrestaurant GuDiess, das bisher in der Hauptstraße 24 zu finden war, will Anfang des Jahres 2019 an einem neuen Standort eröffnen.

"Wir haben noch nicht unterschrieben, aber es steht zu 99 Prozent fest, dass wir in die Hauptstraße 28 ziehen, wo früher einmal das Café Venezia untergebracht war", sagt Andreas Dießner.

Auch Kuchen und Eis anbieten

Er betreibt das GuDiess seit März 2017 zusammen mit seiner Frau Beate Dießner. Die beiden sind ein eingespieltes Team und vom Fach: Er ist gelernter Koch, sie Restaurantfachfrau.

Sie bieten verschiedene Schöpfgerichte an, die frisch zubereteitet und mit dem Löffel gegessen werden, wie Gulasch, Käsknöpfle, Chili con Carne oder auch Pilzragout. Dazu gibt es eine Auswahl an Beilagen. "Unser Angebot wird gut angenommen", bilanziert Dießner. Am neuen Standort wollen er und seine Frau ihr Angebot zusätzlich noch um Kaffee, Kuchen und Eis erweitern. Statt der bisherigen 20 Steh- und Sitzplätze werden im neuen GuDiess rund 60 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Sechs Jahre ist es her, dass sich die Metzgerei Belzer in der Hauptstraße 61 befand. Seit 2013 steht das Anwesen leer. Eine Weile wird das noch so bleiben. Ende September sprach sich der Bauausschuss für einen Um- und Neubau aus (wir berichteten). "Wir warten seitdem auf die schriftliche Zustimmung", sagt Eigentümer Alexander Maier von der Raum und Wert Verwaltungs GmbH. Laut den Plänen sollen im Erdgeschoss des Anwesens zur Hauptstraße hin, zwei Einzelhandelsbetriebe mit jeweils 168 und 209 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern.

In den Endzügen der Sanierung

Aus dem seit 2014 geplanten Hotel in der Holzstraße 5 war nichts geworden. Anfang 2018 wurde das Gebäude an den Bauträger Raum und Werte verkauft. "Wir sind in den Endzügen der Sanierung, zum Jahresende ziehen die Mieter in die neun Wohnungen ein", sagt Alexander Maier.

Die Schmuckstube in der Hornschuchallee 21 schließt dagegen bald für immer ihre Türen. "Nach dem Räumungsverkauf haben wir am 24. Dezember das letzte Mal geöffnet", sagt Inhaberin Petra Hümpfner. Sie verabschiedet sich aus der Selbständigkeit: "Das Internet macht es Läden natürlich schwieriger. Aber ich gehe nun aus persönlichen Gründen andere berufliche Wege."

In dieses Geschäft zieht dann der Lottoladen von Yvonne Kefferstein ein. Der war bisher in der Hornschuchallee 31 zu finden, doch das Gebäude muss kernsaniert werden. Ende des Jahres laufen dort die Mietverträge aus. "Wir müssen erst prüfen, wie die Bausubstand ist, rechnen aber mit acht bis zwölf Monaten Sanierung", sagt Alexander Maier vom Bauträger Raum und Werte.

Sekt und Häppchen

In der zweiten Januarwoche feiert Yvonne Kefferstein die Neu-Eröffnung des Lotto-Ladens mit Sekt, Häppchen sowie einem Gewinnspiel und möchte dann auch in der Hornschuchallee 21 bleiben. Dort hat sie eine Fläche von 60 Quadratmetern statt der bisherigen 40 Quadratmeter zur Verfügung. "Das gewohnte Angebot wird im neuen Geschäft fortgeführt, aber die Einrichtung ist moderner", sagt sie.

"Forchheim hat wie andere Städte auch Probleme mit Leerständen in der Innenstadt", sagt Citymanagerin Elena Büttner. Im Vergleich zu Kommunen ähnlicher Größe sei Forchheim aber "noch ganz gut aufgestellt".

Die Stadt könne mit einem gemütlichen Einkaufserlebnis punkten. "Bei uns gibt es kein wildes Treiben wie in einer Großstadt. Viele schätzen, dass sie hier ruhiger und persönlicher einkaufen können", sagt sie.

Leerstand wolle sie aber angehen, mit kurzfristigen Maßnahmen wie Ausstellungen sowie langfristigen Projekten. Sie versuche dauerhaft, Interessenten und Anbieter zusammenzubringen und die Innenstadt insgesamt attraktiver zu machen. "2019 wollen wir einige wichtige Maßnahmen anstoßen." Konkreter kann sie noch nicht werden.

