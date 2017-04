Museumsbahn im Wiesenttal rollt wieder

EBERMANNSTADT - Am Wochenende startet die Museumsbahn im Wiesenttal in die neue Saison: Startschuß für den ersten Zug ist Sonntag, 30. April, um 10 Uhr in Ebermannstadt.

Mit dieser 35 Meter langen und 136 Tonnen schweren "Stopfmaschine" wurde das Gleisbett passgenau bearbeitet. Foto: Stephan Schäff/DFS



Drei Zugpaare kommen an diesem Tag und am 1. Mai zum Einsatz. Wochenlang bereiteten die ehrenamtlichen Eisenbahnfreunde nicht nur Loks und Waggons auf den Betriebseinsatz vor, auch an der Strecke gab es nochmals umfangreiche Arbeiten.

Bereits im Februar begannen die Gleisbaumaßnahmen an einer Weiche in Ebermannstadt und auf dem Streckenabschnitt zwischen Streitberg und Muggendorf. Hier mussten alte, marode Holzschwellen gegen altbrauchbare Stahlschwellen ausgewechselt werden. Die Dampfbahner leisteten die Vorarbeiten dazu, den Austausch der Schwellen erledigten Profis eines Gleisbauunternehmens. Knapp 700 Meter Gleislänge wurden dabei saniert.

Nun steht dem pünktlichen und fahrplanmäßigen Betrieb mit Abfahrt um 10, 14 und 16 Uhr ab Ebermannstadt nichts mehr im Wege. Zurück geht's ab Behringersmühle jeweils eine Stunde später um 11, 15 und 17 Uhr.