Musik, Tanz und Sport: Buntes Programm beim Bürgerfest

zahlreiche Folklore- und Sportvorführungen sowie Showeinlagen - vor 29 Minuten

NEUNKIRCHEN - Für jede Menge Abwechslung war beim mittlerweile 33. Bürger- und Heimatfest in Neunkirchen am Brand gesorgt. Nach der offiziellen Eröffnung und dem Bieranstich von Bürgermeister Heinz Richter wurde den Besuchern an allen Tagen ein buntes Programm geboten.

Es gab zahlreiche Tanz-, Folklore- und Sportvorführungen sowie Showeinlagen von heimischen und auswärtigen Gruppen. Live-Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen auf dem Podium und an den verschiedenen Stationen trug ebenfalls zu einer ausgelassenen Stimmung bei. Hinzu kamen unter anderem ein Fußballspiel der lokalen Prominenz zugunsten des TSV-Kinderspielplatzes, ein Basketballturnier, eine Oldtimerpräsentation, ein Rauschbrillen-Parcour, eine Fahrradversteigerung sowie viele Aktionen für die Kinder und Jugendlichen.

Scott Johnston