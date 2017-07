Für jede Menge Abwechslung war beim mittlerweile 33. Bürger- und Heimatfest in Neunkirchen am Brand gesorgt. Es gab zahlreiche Tanz-, Folklore- und Sportvorführungen sowie Showeinlagen von heimischen und auswärtigen Gruppen. Live-Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen auf dem Podium und an den verschiedenen Stationen trug ebenfalls zu einer ausgelassenen Stimmung bei. © Scott Johnston