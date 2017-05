Musikschule Forchheim: Junge Talente zeigen ihr Können

Eine klingende Bilanz am Tag der offenen Tür - Über 400 Kinder nehmen Unterricht - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - "Forchheim wird musikalischer", freut sich der Leiter der Musikschule Forchheim, Jürgen Hiltl. Zu hören war das auch am Tag der offenen Tür.

Nicht aus dem Takt bringen lassen. Dank eines überzeugenden pädagogischen Konzepts an der Städtischen Musikschule lernen die Kinder begeistert Musik zu machen. © Foto: Hitschfel



Nicht aus dem Takt bringen lassen. Dank eines überzeugenden pädagogischen Konzepts an der Städtischen Musikschule lernen die Kinder begeistert Musik zu machen. Foto: Foto: Hitschfel



Eigentlich ist die zehnjährige Sophie aus Kersbach ja seit langem an der Städtischen Sing- und Musikschule in Forchheim zum Gitarrenunterricht angemeldet, doch wenn das Institut seinen Tag der Offenen Türe angesetzt hat, besteht für sie die Chance, ganz neue Vorlieben und Talente in Sachen Takt und Klang zu erkennen.

"Bleib mal im Takt und ich spiel dann immer was dazwischen", fordert Schlagzeug-Lehrkraft Pawel Czubatka die zehnjährige Sophie auf. Während sie ihren Takt auf ihrem Schlagzeug immer und immer wieder wiederholt, spielt Czubatka andere Taktfolgen.

"Nur nicht aus dem Takt bringen lassen", appelliert er an die Zehnjährige. Und tatsächlich: Anfänglich erst noch etwas unsicher, gelingt es Sophie dann auf einmal sich voll und ganz auf ihr Schlagzeugspiel zu konzentrieren und sich nicht durch das andere Schlagzeugspiel aus dem Takt bringen zu lassen. Ihre Mutter und ihr Bruder sehen dabei zu, wie sich Sophie tapfer schlägt.

Ausgerechnet Schlagzeug

Dass ihre Tochter ein Instrument erlernen soll, dagegen hat ihre Mutter eigentlich gar nichts, ganz im Gegenteil. Deswegen hat sie Sophie eigentlich zum Gitarrenunterricht in Kersbach angemeldet; aber dass ihre Tochter jetzt ausgerechnet Gefallen am Schlagzeugspiel finden muss, dass bereitet ihrer Mutter schon etwas Kopfzerbrechen, fürchtet sie doch, dass es bei den musikalischen "Hausarbeiten" so richtig rundgeht.

Aber was macht man nicht alles für seine Kinder, seufzt die Mutter. Jürgen Hiltl, Leiter der Städtischen Sing- und Musikschule ist mit der Schülerentwicklung in den letzten Jahren mehr als zufrieden.

Leichter Anstieg der Schülerzahlen

"Wir konnten in den letzten Jahren sogar einen leichten Anstieg der Schülerzahlen an der Musikschule verzeichnen", zieht Hiltl eine positive Bilanz. Aktuell seien derzeit 425 Schüler gemeldet. Gemeinsam mit den Schülern aus dem Jeki-Projekt ergebe sich eine Gesamtzahl von 627 Schülern.

Vor allem in den wichtigen Elementarfächern wie "Mutter-Kind-Gruppe", "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung" hatte man zuletzt verstärkten Zulauf.

"Forchheim wird musikalischer", freut sich Schulleiter Jürgen Hiltl. Das beliebteste Instrument an der Musikschule ist und bleibt das Klavier, vor Gitarre und Blockflöte. Aktuell würden 14 Lehrkräfte in Teilzeit an der Schule unterrichten. Die Anzahl sei über die letzten Jahre gleich geblieben, so Hiltl.

ALEXANDER HITSCHFEL