Musikverein Forchheim-Buckenhofen hat vollen Kalender

Langes musikalisches Wochenende mit Workshops, Radio und Jahreshauptversammlung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit einem überbordenden Terminkalender gehen die Aktiven des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen in das bevorstehende lange Wochenende.

Schon beim Jahreskonzert des Jugendblasorchesters im Kolpinghaus wusste der Musikverein Forchheim-Buckenhofen zu begeistern. © Mark Johnston



Am Samstag gibt es auf der Sportinsel einen Marschmusik-Workshop, der die Musiker auf eine große Marschmusik-Aktion am 8. Juli vorbereiten soll - über 500 Musikanten aus dem ganzen Landkreis werden im Sommer erwartet, um "50 Jahre Bläsermusik aus Buckenhofen" zu feiern.

Am Samstagabend um 20.05 Uhr erklingt dann im Digital-Radio auf BR-Heimat dieJubiläums-CD "Chronos", kommentiert von Mathias Wehr, dem Dirigenten der Bläserphilharmonie Forchheim.

Am Sonntag findet um 16 Uhr die Jahreshauptversammlung im Saal des Musikheimes an der Staustufe in Buckenhofen statt. Am Montag, 1. Mai wandern die Musiker um 9 Uhr wird vom Musikheim aus in Richtung Stackendorf. Und am Dienstag findet um 19.30 Uhr im Musikheim ein Info-Abend zur Bläserklasse 2017/2019 statt.