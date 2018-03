Musikverein: traditionsbewusst in die Moderne

Änderungen im Vorstand — Neue Klangkörper vorgestellt - vor 27 Minuten

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Musikverein Forchheim-Buckenhofen den Vorstand neu zusammengesetzt.

Musikvereins-Vorsitzender Bernd Froese (li.) zeichnete Emil Zachlod, dessen Ehefrau Renate sowie Jan Korporaal mit Urkunden aus (v.li.). © Foto: Korporaal



Musikvereins-Vorsitzender Bernd Froese (li.) zeichnete Emil Zachlod, dessen Ehefrau Renate sowie Jan Korporaal mit Urkunden aus (v.li.). Foto: Foto: Korporaal



Die Neuwahlen erbrachten Veränderungen in zwei Positionen: Bernd Herbst, bislang Vorstand für den Fachbereich Veranstaltungen/Vereinsleben, stellte sich nach fast drei Jahrzehnten nicht mehr zur Wahl. Er wurde von der Bundesvereinigung der Deutschen Musikverbände für 30 Jahre Funktionärstätigkeit aus der Hand der Kreisvorsitzenden Claudia Heim geehrt. Schriftführer Reinhard Kern schied nach zwei Jahrzehnten Mitarbeit ebenfalls aus dem Vorstand aus. Er wurde vom NBMB für sein mehr als 20 Jahre währendes Engagement ausgezeichnet.

Somit setzt sich das Vorstandsgremium der nächsten zwei Jahre aus Bernd Froese (VV), Christian Libera (stv. VV, Musik), Andreas Bauer (Ausbildung), Jan Korporaal (Marketing) Heiner Kredel (Öffentlichkeitsarbeit), Axel Froese (Finanzen), Michael Reif (neu Veranstaltung, Vereinsleben) und Britta Soens (neu Schriftführerin), Johannes Dornheim (Jugendleiter) und Alica Marwinske (stv. Jugendleiterin) zusammen.

Klangfusion nennt sich das jüngste Ensemble im Musikverein (MVFB). Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung feierte das 25-köpfige Orchester unter Dirigentin Elisabeth Kircheis Premiere.

Neues Leitbild

Vorstandsvorsitzender Bernd Froese begrüßte Bürgermeister Franz Streit mit einigen Stadträten, die neue Kreisvorsitzende im NBMB-Claudia Heim und ihren Stellvertreter Fridolin Hofmann und dazu eine Reihe von Ehren- und Fördermitgliedern um Ehrenvorstand Josef Knauer. In seinem Rechenschaftsbericht reflektierte Froese die erfolgreich abgeschlossenen Projekte des vergangenen Jubiläumsjahres. Auch nach innen wolle man, zum Beispiel durch Einrichtung neuer Organisationsstrukturen und Schaffung eines Leitbildes, den Herausforderungen der Zukunft gelassen begegnen. Dabei sei ihm die richtige Balance zwischen Tradition und Moderne ein wichtiges Anliegen. "Tradition pflegen heißt nicht, die Asche aufzubewahren, sondern das Feuer am Brennen zu halten", zitierte der für den Fachbereich Musik zuständige Christian Libera.

Sein Part war es, die gesamte Breite der musikalischen Arbeit im Erwachsenenbereich zu beleuchten. Das neue Blasorchester Klangfusion, welches ambitionierten Ehemaligen wie auch vielen Blasmusikern, die bisher keine Berührung zum MVFB hatten, ein musikalisches Betätigungsfeld bietet, ergänzt die Premiummarken. Zu den Konzerten der seit zehn Jahren stattfindenden Abo-Reihen gesellen sich Ensemble-Auftritte, Kirchenmusik, Festumzüge und Jubiläumsständchen, die für die Jubilare unter den aktuell 1230 Mitgliedern des MVFB gerne gespielt werden. Damit diese Vielfalt am Leben bleiben kann, braucht es einen soliden Unterbau. Um diesen kümmert sich der Fachbereich Ausbildung, an dessen Spitze Andreas Bauer steht. Ihm und seinem Team aus vier Dirigenten und 17 Musikpädagogen sind die rund 350 Kinder und Jugendlichen der "Next Generation" anvertraut.

Von der Elementarausbildung über die Bläserklassen (zwei für Kinder und eine für Erwachsene) über das Juniororchester bis zum Jugendblasorchester reicht hier das Angebot. Tradition zu pflegen heißt im MVFB auch, den Mitgliedern Freizeitangebote zu machen, Tages-Skifahrten anzubieten, eine Wanderung oder kostenlose Konzerte wie das Spaziergang-Konzert "Umsonst und draußen". Dafür zeichnet Bereichsvorstand Bernd Herbst verantwortlich.

Mit 70 Kindern

Das Ganze durch Plakate, Flyer, Homepage, Facebook-Auftritt und eigenem Youtube-Kanal transparent zu machen, dafür gibt es den Bereichsvorstand Marketing Jan Korporaal. Zu guter Letzt legte Jugendleiter Johannes Dornheim die Bilanz seiner Arbeit mit der Jugendgruppe vor, deren Höhepunkt das einwöchige Zeltlager mit über 70 Kindern auf dem Jugendzeltplatz in Vestenbergsgreuth war.

Eindrucksvoll auch die Bilanz des Finanzvorstandes Axel Froese. Er präsentierte Zahlen, die einem kleinen mittelständischen Unternehmen zur Ehre gereichen würden. Den großen Reigen der weiteren Ehrungen eröffnete Kreisvorsitzende Claudia Heim, indem sie den Bass-Tubisten Emil Zachlod für 50 Jahre aktiven Musizierens mit der Ehrennadel in Gold des NBMB auszeichnete.

Nahezu 50 passive Mitglieder erhielten Urkunden für 25 und 40 Jahre Treue zum MVFB sowie je eine Freikarte für das Frühlingskonzert der Bläserphilharmonie Forchheim am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle Bamberg.

20 Jahre aktives Musizieren: Britta Soens, Michael Ismaier, Judith Herbst, Sina Hebst, Stefanie Fuchs und Christian Paulus. 25 Jahre aktives Musizieren: Jan Korporaal und Renate Zachlod. 25 Jahre passive Mitgliedschaft: Lydia Hartmann, Karin Körber, Stephanie Deibelt, Markus Bauer, Jana Bruder, Friedrich Diehl, Johann und Johannes Dorn, Doris Hofmann, Marius Kern, Bernhard Rettig, und Martina Reuschl.

40 Jahre passive Mitgliedschaft: Walter Hufnagel, Franz Diez, Hans Gebhardt, Peter Weber, Heinrich Bähr, Isabella und Roland Knauer, Silvia Greif, Roland Herbst, Stefan Neubauer, Stefan Reuschl, Silke Woiton , Agathe Gebhardt, Karin Krampert, Inge Lunz, Roland Müller, Claudia Nagengast, Ferdinand Neubauer, Wolfgang Neubauer, Anton Neudecker, Alfred Neudecker, Georg Schilling, Fritz Schwandner, Maria Wagner, Josef Zaitschek und Bernhard Zollner.