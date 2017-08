Nach dem Diesel-Gipfel: Unsicherheit bleibt

Kunden im Landkreis Forchheim zögern beim Kauf von Diesel-Autos - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - In der Chef-Etage ist zwischen Bund, Ländern und der Automobilindustrie verhandelt worden. Jetzt geht es darum, welche Auswirkungen der Diesel-Gipfel hat. Auf die Autofahrer, die Arbeitnehmer, die Umwelt? Unsicherheit ist ein großes Thema im Landkreis Forchheim.

Ein Ergebnis des Dieselgipfels: Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und 6 sollen kostenlos mit einer neuen Software ausgestattet werden. Doch im Moment herrscht vor allem Unsicherheit bei den Kunden. © Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Ein Ergebnis des Dieselgipfels: Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und 6 sollen kostenlos mit einer neuen Software ausgestattet werden. Doch im Moment herrscht vor allem Unsicherheit bei den Kunden. Foto: Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Wahrscheinlich ist Feinstaub in manchen Gegenden im Landkreis Forchheim zu bestimmten Zeiten ein Problem. Genau feststellen lässt sich das offiziell nicht, denn es gibt keine Feinstaub-Messstelle im Landkreis. Die nächsten Messfühler des Landesamts für Umweltschutz stehen in Erlangen und in Bamberg – zu weit weg, um zuverlässig Aussagen für Forchheim machen zu können, sagt das Landratsamt. Man würde ins Spekulieren geraten.

Um Feinstaub, Atembeschwerden, Asthma-Gefahr, kurz um den Dreck, den vor allem ältere Dieselmotoren in die Luft schleudern, geht es in der momentanen Diskussion, die am Dienstag in den so genannten Diesel-Gipfel zwischen Bund, Ländern und Automobilherstellern mündete. Die Autohersteller haben sich unter anderem verpflichtet, Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 kostenlos mit neuer Software auszustatten. Aber will bei all den Querelen überhaupt noch jemand Diesel fahren? Wir rufen bei fünf Autohäusern in Forchheim, Ebermannstadt und Gräfenberg an.

Offen mit der Situation gehen Alwin Dresel und Christiane Scheucher um. Dresel ist Mitinhaber des Autohauses Hartmann in Gräfenberg (VW und Audi). Dass der Diesel derzeit ein ausgesprochenes Negativ-Image hat spürt Dresel am Absatz — nicht riesig, aber doch. Die Nachfrage nach Diesel sinke, dafür steige die für Benziner und allgemein die Unsicherheit der Kunden. Derzeit könne er auch nicht guten Gewissens zu einem Diesel-Auto raten und das, obwohl er "einen Diesel für ein schönes und sparsames Fahrzeug" hält. Sein Wohnmobil fährt mit Diesel. "Aber momentan ist noch völlig unklar, welche Entwicklung der Diesel nimmt, ob noch mehr Restriktionen kommen." Und zu welchem Preis man das Auto dann wieder los wird. Das betrifft wiederum den Gebrauchtwagenmarkt mit Dieselfahrzeugen. Ein schwieriges Pflaster derzeit.

Für Christiane Scheucher ist vor und nach dem Diesel-Gipfel eines gleich geblieben: "Eine große Unsicherheit der Kunden, die nicht wissen, wohin die Reise der Politik geht". Kunden hätten immer noch ein grundsätzliches Interesse am Dieselauto, sie trauten sich aber nicht recht, sagt die Inhaberin des Autohauses Hirsch in Ebermannstadt (Opel).

Erhöhter Beratungsbedarf

Diese Unsicherheit könne man nur durch gute Beratung kompensieren. "Wir versuchen das Für und Wider zu erklären. Vor allem für den, der längere Strecken zurücklegt, es gibt ja viele Pendler hier, für den ist ein Diesel einfach eine sehr wirtschaftliche Geschichte", sagt Scheucher, und hat gleich ein Beispiel aus eigener Erfahrung parat: Sie sei erst vor kurzem mit einem neuen Opel Astra Diesel in den Urlaub gefahren und habe 4,6 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. "Das ist nun mal sehr sparsam." Aber auch Scheucher und ihre Mitarbeiter wissen nicht, welche Entwicklung das Diesel-Auto nehmen wird und was das für die Branche bedeutet.

Ob die Automobilzulieferer im Landkreis zu den Gewinnern oder Verlierern gehören, ist ebenfalls noch unklar. Das Muggendorfer Werk der BorgWarner Ludwigsburg GmbH (ehemals Beru) hat es eigentlich gut getroffen: Die 60 Mitarbeiter stellen Zündspulen für Benzin-Autos im Premiumsegment her. Die Auftragslage sei derzeit stabil, erklärt Werksleiter Wolfgang Leuschner. Das Hauptwerk in Ludwigsburg allerdings produziert Diesel-Schnellstartsysteme.

BEKE MAISCH