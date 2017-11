Nach dem nächsten Unwetter: Wohin mit Sperrmüll?

Die NN haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Jüngst diskutierten die Kreisräte im Ausschuss für Umwelt und Natur darüber, was mit Müll nach extremen Wetterereignissen wie Hochwasser geschehen soll. Wir haben darüber mit Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamtes, gesprochen.

Der Werstoffhof Forchheim-Nord. © Foto: Roland Huber



Der Werstoffhof Forchheim-Nord. Foto: Foto: Roland Huber



Herr Strehl, wie sperrig ist das Thema Sperrmüll für die Bürger?

Holger Strehl: Unsicherheiten bestehen meist darin, was die Müllabfuhr als Sperrmüll mitnimmt. Eine Liste der Materialien haben wir im Abfallkalender abgedruckt und lässt sich auch auf der Internetseite des Landratsamtes finden. Ansonsten gilt: Jeder Haushalt, der eine Restmülltonne besitzt und dafür die jährliche Abfallgebühr bezahlt, kann zwei Mal im Jahr Sperrmüll mit einer Menge von insgesamt maximal vier Kubikmeter kostenlos abholen lassen. Das ist in den Gebühren eingerechnet. Die Beantragung ist telefonisch, per E-Mail, über den Vordruck im Abfallkalender oder persönlich möglich. Wer über dieses Limit hinaus Müll loswerden möchte, muss diesen bei der Deponie Gosberg gegen Gebühr anliefern.

Für Opfer von Hochwasser hat die Verwaltung ein neues Konzept ausgearbeitet. Was sieht es vor?

Holger Strehl: Betroffene können Sperrmüll ohne Mengenbegrenzung abholen lassen. So ist der Landkreis bereits nach dem Hochwasser in Poxdorf 2007 verfahren. Der Kreis hat rund 1000 Tonnen Abfall entsorgt. Die Kosten dafür haben rund 110 000 Euro betragen. Mit dem Konzept wollen wir das Vorgehen in Ernstfällen geklärt haben, weil schnelle Entscheidungen notwendig sind.

Holger Strehl © Foto: Pfrogner



Holger Strehl Foto: Foto: Pfrogner



Bleibt es bei dem kostenlosen Service im Ernstfall?

Bilderstrecke zum Thema Landkreis Forchheim ging unter: Die Flut vor zehn Jahren In der Nacht von Samstag, 21. Juli 2007, auf Sonntag, 22. Juli 2007, gingen Teile des Landkreises sprichwörtlich unter: Ein katastrophales Jahrhundert-Hochwasser sorgte in den Städten und Gemeinden für apokalyptische Szenen, in Poxdorf ertrank eine Seniorin in ihrer Kellerwohnung. Die Archiv-Bilder aus der Schreckensnacht und dem Tag danach.



Holger Strehl: Die Kreisräte haben sich im Ausschuss dafür ausgesprochen. Nochmal diskutiert werden die Anregungen der Räte, die Gebühr auch dann zu erlassen, selbst wenn die Betroffenen nachträglich Schadensersatz von Dritten erhalten. Zudem ist noch offen, ob eine kostenlose Abholung auch bei anderen Wetterkapriolen wie Wind oder Hagel erfolgen soll.

PATRICK SCHROLL