Nach dem Sturm kommt das Wasser

FORCHHEIM - Burglind hat am Mittwochmorgen nicht nur Sturm und Verwüstung mit sich gebracht. Der heftige Starkregen sorgte auch dafür, dass die Pegelstände der Bäche und Flüsse ansteigen.

An der Laufermühle ist die Aisch über die Ufer getreten. © Roland Huber



"Die gefallenen Niederschläge der letzten Tage in Verbindung mit der Schneeschmelze haben die Wasserstände verbreitet steigen lassen", informiert der Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamtes Kronach, in dessen Zuständigkeitsbereich auch der Landkreis Forchheim liegt. Eine "Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen" haben die Kronacher Experten am heutigen Morgen um 7.45 Uhr herausgegeben, gültig bis Freitag, 12 Uhr.

Weil der Deutsche Wetterdienst bis zum morgigen Freitag weitere Niederschläge von 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter prognostiziert, müsse man damit rechnen, dass die Pegelstände "auf dem erreichten Niveau verharren oder nach einem zwischenzeitlichen Rückgang wieder ansteigen werden".

Im Bereich der Aisch ist an der Laufermühle die Meldestufe 2-3 erreicht. Das heißt, land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden und es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen auf den Straßen kommen.

Die Wiesent bei Muggendorf wird mit der Meldestufe 1 eingestuft, das heißt, es kann stellenweise kleine Ausuferungen geben.

Im Einzugsgebiet der Regnitz bleibt die Hochwasserlage bis zum Wochenende angespannt. Die Wasserstände an den Pegeln werden sich weiterhin je nach Niederschlagsmenge im Bereich der Meldestufe 1-2 bewegen.

Die Hochwasserlage wird sich voraussichtlich erst am Wochenende allmählich entspannen.

