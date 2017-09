2017 Bundestagswahl Nach der Wahlkampftour spielt Daniela Saiko Klavier

Kandidatin der Freien Wähler: "Wir müssen die Stimme erheben für die Kinder" - vor 38 Minuten

FORCHHEIM - Manfred Hümmer, Bezirksvorsitzender der Freien Wähler Oberfranken charakterisiert sie als "durchsetzungsfähige Powerfrau": Daniela Saiko tritt für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 236 an, zu dem auch Teile der Landkreises Forchheim gehören. Ein Gespräch mit der 42-Jährigen über politische Ziele, Kinder und — Mozart.

Die Bürger mehr ins politische Geschehen einbinden, das ist das Ziel von Daniela Saiko. Vergangene Woche war die Bundestagskandidatin der Freien Wähler zum Wahl-Spaziergang in der Forchheimer Innenstadt. © Foto: Birgit Herrnleben



Wie viele Stunden Schlaf sie im Moment pro Nacht so abbekommt, das kann Daniela Saiko nicht sagen. "Momentan bewundere ich mich selber. Der Wahlkampf ist schon anstrengend, gerade jetzt im Endspurt", sagt sie und schiebt den Milchschaum im Cappuccino beiseite. Mehrere Termine unter der Woche und am Wochenende, wie vergangenen Samstag gleich drei in Folge, haben ihren Terminkalender voll gepackt. Dazu noch der Vollzeit-Job und zwei Söhne, neun und 15 Jahre alt, die auch Zeit von und mit der Mama einfordern. Gerade der Jüngere konnte sich unter "Bundestag" und "Wahlkampf" nicht wirklich viel vorstellen. Doch seit die Plakate mit dem Konterfei der Mama an den Straßen hängen, "da sind sie stolz auf die Mama".

Erst seit 2016 in der Partei

Schon lange habe sie "damit geliebäugelt, sich politisch zu engagieren", lange habe es gedauert, bis sie sich schließlich für eine Partei entscheiden konnte. Doch dann ging wohl alles ganz schnell: Erst im Jahr 2016 trat sie den Freien Wählern bei und befindet sich jetzt, ein Jahr später, bereits im Bundestagswahlkampf. Manfred Hümmer, ein Arbeitskollege Saikos bei der Polizei in Bamberg, war es denn auch, der sie motivierte. "Sie ist die geborene Kandidatin", sagt er.

Kinder, die hat Saiko ganz fest in ihr Wahlprogramm verankert. Will heißen: "Wir müssen unsere Stimme erheben für die Kinder. Kinder haben zwar kein Wahlrecht, aber sie sind unsere Zukunft", sagt die Zweifach-Mutter. Doch was heißt das konkret? "Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildung fängt bereits im Kindergarten an." Ziel sei eine kostenfrei Kita für alle. Auch "Ganztagsschulen sind mir ein wichtiges Thema", mit gezielten Programmen für alle Kinder, "das sollen keine Nachmittags-Aufbewahr-Anstalten sein".

Was die quirlige 42-Jährige so richtig sauer macht: "Der Mehrwertsteuer-Satz in der Hotellerie wurde von 19 auf sieben Prozent gesenkt, aber Kinderartikel wie etwa Windeln werden wie Luxusartikel behandelt. Da frag ich mich schon, welche Lobby stärker ist?". "Mehr plebiszitäre Rechte" fordert Saiko ein, also eine Stärkung der Mitspracherechte der Bürger bei großen politischen Entscheidungen, etwa durch Bürgerbefragungen und Abstimmungen. Dadurch verschiebe sich die Verantwortlichkeit für die Bürger ganz automatisch und so könne man auch der Politiker und Politikverdrossenheit vieler Bundesbürger entgegenwirken.

Familien und Senioren

Mehr bezahlbarer Wohnraum müsse geschaffen werden, "Familien und Senioren" hat Saiko dabei im Blick.

Warum man sein Kreuzchen bei den Freien Wählern machen sollte? "Wir sind eine moderne liberale Partei, die bürgerliche Politik betreibt."

Ihr persönliches Ziel für den 24.? Da gibt sich die gebürtige Regensburgerin in ihrer Antwort ganz politisch: "Ein tragbares Ergebnis", sagt sie. "Es wäre ein Traum, wenn wir Freien Wähler es schaffen, in den Bundestag zu kommen", schiebt sie dann doch hinterher.

Doch jetzt ist erstmal Endspurt angesagt: "Hallo ich bin Daniela Saiko. Darf ich Sie kurz ansprechen?", ist der Eingangs-Satz von Saikos "Wahl-Spaziergang" vergangenen Freitag durch die Forchheimer Innenstadt. "Irgendwann sind die Leute genervt von den Info-Ständen, die die Innenstädte pflastern." Eine "andere Idee" will sie deswegen mit dem Spaziergang reinbringen, begleitet wird sie dabei von Manfred Hümmer.

Und wie sieht so ein ganz typischer Wahlkampftour-Feierabend für Saiko aus? "Ich bin ein Schmökerer", sagt sie, nur leider sei momentan wenig Zeit für ein Abtauchen in ferne Bücherwelten. Und die Musik, die hat es ihr angetan. Bei der Weihnachtsfeier der Polizei, da spiele sie Geige. Sie singt gerne und tanzt Zumba. Und dann ist da noch ihr Klavier: "Klavierspielen bringt mich runter." Zum Abreagieren nach langen Tagen, da sei Beethoven ganz perfekt und für die leichtere Muße "ein Mozart, der trägt mich".

BIRGIT HERRNLEBEN