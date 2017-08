Nach elf Monaten ist die Brücke nach Kersbach offen

Heiß ersehnte Verbindung nach Baiersdorf - Tonnenschwerer Koloss - vor 49 Minuten

KERSBACH - Darauf haben die Kersbacher lange, lange gewartet. Eine der zentralen Aus- und Einfahrten in den Stadtteil ist wieder befahrbar. Doch die nächste Sperrung steht bevor.

Die Bahnbrücke zwischen Kersbach und Baiersdorf ist wieder befahrbar. © Foto: Maisch



Die Bahnbrücke zwischen Kersbach und Baiersdorf ist wieder befahrbar. Foto: Foto: Maisch



Die Bahnbrücke zwischen Kersbach und Baiersdorf ist wieder befahrbar. Zur Erinnerung: Im September 2016 hat die Bahn die Brücke abgerissen. Wegen der ICE-Streckenerweiterung musste eine neue, breitere her. Die Fertigteile dazu kamen dieses Jahr um Ostern herum an. Seitdem wird an der Fertigstellung gearbeitet.

Bilderstrecke zum Thema Tonnenschwerer Riese: Brücke bei Kersbach wird abgerissen Seit den 60er Jahren verbindet die Brücke Kersbach und Baiersdorf. Nun wird sie jedoch abgerissen und durch einen weitaus größeres Modell ersetzt. Der Grund für die Neuerung ist der Ausbau der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Berlin. Da nur gearbeitet werden kann, wenn die Bahn den Zugverkehr einstellt, geht es hier nachts zur Sache.



Zunächst hieß es, die Brücke wird Ende Mai fertig, dann war vom 14. August die Rede, schließlich hieß es am 18. August sei man so weit. Und das hat geklappt. Jetzt haben die Kersbacher noch an der Baustelle auf der Bahnhofstraße zu knabbern.

Dort wird am Kreisverkehr zum künftigen Pendlerparkplatz und S-Bahnhalt gebaut. Anfang oder Mitte September muss dazu die Straße für wenige Tage komplett gesperrt werden.

Bilderstrecke zum Thema Forchheim: Was Sie über die neue ICE-Trasse wissen müssen Die Arbeiten zum viergleisigen Ausbau der ICE-Trasse sind in und um Forchheim wieder voll im Gange - und nur ein kleiner Teil eines Großprojektes der Bahn: Die Neu- und Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Berlin, ihres Zeichens größte Bahnbaustelle Deutschlands. Das müssen Sie darüber wissen.



BEKE MAISCH