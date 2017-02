Nach Flucht: Forchheimer Polizei fahndet nach zwei Männern

Um den Parkplatz Regnitztal: Suche mit Hunden und Hubschrauber - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Großeinsatz der Bamberger Verkehrspolizei entlang der A 73 am Mittwoch Nachmittag: Als die Polizei am Parkplatz Regnitztal einen Wagen kontrollieren wollte, der in Fahrtrichtung Suhl unterwegs war, sprangen Fahrer und Beifahrer plötzlich aus dem Auto und rannten davon.

Daraufhin verständigten die Beamten die Zentrale, die wiederum einen Polizeihubschrauber und Suchhunde losschickte, um die Flüchtigen doch noch aufzuspüren. Die Suche blieb dennoch ohne Erfolg und musste um 16 Uhr abgebrochen werden, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage der NN.

Die Fahndung nach den beiden Männern läuft nun polizeiintern. "Noch wissen wir zu wenig über die Personen und die Hintergründe, um öffentlich zu fahnden", so der Sprecher. Das Fahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht.

NN

