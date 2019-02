Nach Heli-Suche: Vermisste in Erlangen wieder aufgetaucht

Polizei hatte die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - Die 43-Jährige, die seit einer Behandlung am Montagmorgen im Klinikum Forchheim als vermisst galt, konnte am Abend von der Polizei in Erlangen aufgegriffen werden. Die Frau ist wohlauf.

Über dem Forchheimer Klinikum kreiste am Montag ein Helikopter, viele Polizisten waren vor Ort. "Es handelt sich um eine Person aus dem Klinikum, die vermisst wird", erklärte ein Beamter der Polizeiinspektion Forchheim am späten Mittag.

Als die Frau im Laufe des Tages nicht gefunden werden konnte, weitete die Polizei die Suche aus und fahndete öffentlich nach der Vermissten. Die Polizei führte eine umfangreiche Suche mit Hunden und Helikopter durch, die am späten Abend erfolgreich beendet werden konnte: Um 21.32 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Vermisste im Rahmen der polizeilichen Fahndung in Erlangen aufgegriffen werden konnte. Die Frau ist wohlauf, merkte die Polizei an.

Mitte Januar endete eine Suchaktion nach einer vermissten Frau in Treuchtlingen tragisch - die 60-Jährige wurde einen Tag nach ihrem Verschwinden gefunden, doch da war sie bereits tot. Die Polizei geht davon aus, dass sie erfroren ist.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als