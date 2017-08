Nach Muggendorf: Sanierung der B 470 beginnt

MUGGENDORF - Am kommenden Montag, 28. August, beginnt die Straßenbauabteilung des Staatlichen Bauamts Bamberg mit der Sanierung der Bundesstraße 470 zwischen Muggendorf und Tüchersfeld.

Die B 470 wird nach Muggendorf saniert



Zunächst wird die Straße auf Höhe der Stempfermühle wegen vorbereitender Arbeiten an der Stützmauer halbseitig gesperrt. Der Verkehr in diesem Bereich wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Freitag, 1. September, abgeschlossen, so dass die B 470 zum Fränkische-Schweiz-Marathon am Wochenende 2. und 3. September wieder in ihrer gesamten Fahrbahnbreite zur Verfügung steht.

Ampel wird eingerichtet

Ab Montag, 4. September, werden dann unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße die Arbeiten an der Stützmauer und den Entwässerungsrinnen fortgesetzt. Dabei wird der Verkehr mit einer Ampel vorbeigeleitet.

Zwischen Muggendorf und Sachsenmühle werden diese Arbeiten voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein, so dass hier Anfang Oktober die Fahrbahndecke erneuert wird. Dafür wird die Bundesstraße für den Verkehr vollständig gesperrt. Die genaue Sperrzeit und die Umleitungsstrecke werden noch bekanntgegeben.