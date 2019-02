Nach Partywochenende in Berlin: Polizei stoppt junge Forchheimer

LEUPOLDSGRÜN - Am Sonntagnachmittag stoppte die Polizei auf der A9 nahe Hof einen Wagen, der mit fünf jungen Forchheimern besetzt war, die laut eigener Auskunft gerade von einem "Partywochenende in Berlin" zurückkehrten. Als die Beamten die 18- bis 25-Jährigen durchsuchte, gab es einige Überraschungen.

Laut Verkehrsinspektion Hof kontrollierten Polizisten das Auto am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf der A9 bei Leupoldsgrün. Die fünf Männer, die zwischen 18 und 25 Jahre alt waren, erklärten den Beamten ganz freimütig "von einem ausgedehnten Partywochenende in Berlin auf der Rückfahrt in die oberfränkische Heimat zu sein".

Als die Beamten die Forchheimer anschließend durchsuchten, fanden sie die "Überreste" des offenbar nicht ganz legalen Party-Trips: Bei vier der fünf Insassen stellten die Beamten jeweils kleinere Mengen Drogen sicher - darunter Marihuana, Haschisch, Amphetamin und MDMA. Außerdem hatten die jungen Männer auch diverse Utensilien zum Konsum dieser Drogen bei sich.

Lediglich der Fahrer hatte keine Drogen versteckt, doch auch er war alles andere als unschuldig: Ein Drogentest ergab, dass der 21-Jährige kurz vor der Fahrt noch Drogen konsumiert hatte und somit fahruntauglich war. Die Polizei setzte der Heimfahrt der Freunde ein Ende, das Partywochenende endete mit einem Strafverfahren gegen jeden der Forchheimer.

