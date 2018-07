Nach "The Voice"-Casting: Forchheimerin bringt Single heraus

Nach Vorrunden-Aus in der Castingshow arbeitet Nisa Bajric an Musikkarriere - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Erst vor wenigen Monaten hat sie an den Castings von "The Voice of Germany" teilgenommen, nun bringt die 16-Jährige ihre erste Single heraus: Nisa Bajric aus Forchheim will mit "Dance With Me" durchstarten - und hat ein ganz konkretes Ziel.

Nisa Bajric aus Forchheim veröffentlicht ihre erste Single. "Dance With Me" erscheint am 20. Juli und kann schon vorab bestellt werden. © Nina Eichenmüller



"Ein Sommersong sollte es sein. Ein Ohrwurm, der die Stimmung hebt und die Leute zum Tanzen bringt", erzählt Nisa Bajric. Nachdem DJ Blaikz aus Duisburg ihr das Instrumental geschickt hatte, erarbeitete die 16-Jährige an einer passenden Melodie und Text. "Singen ist meine Leidenschaft, seit ich klein bin. Das Tanzen ist meine zweite Leidenschaft, das wollte ich in dem Lied verbinden", sagt sie. Nach einer guten Woche hatte sie den Song komplett fertig.

Nisa geht in die 11. Klasse der Herder-Gymnasiums in Forchheim und hat große Pläne. Anfang dieses Jahres war sie bei der Scouting-Tour des TV-Formats "The Voice of Germany" dabei und schaffte es bis zum Vorentscheid. Kurz vor den Blind Auditions, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, war dann aber Schluss. Dennoch war das ein Sprungbrett für die 16-Jährige.

"Das hat sich schnell herumgesprochen und dann hat DJ Blaikz meinen Vater kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, zusammen mit ihm ein Lied zu produzieren." Am Freitag, 20. Juli, ist der offizielle Release, schon jetzt kann die Single bei Amazon vorbestellt werden. Nisa und DJ Blaikz veröffentlichen auch mehrere Remixe. "Das werden verschiedene Stile sein, aber wie sie sich anhören, das soll eine Überraschung sein", sagt die Schülerin.

Auftritt mit Background-Tänzern

Am Samstag, 14. Juli, wird sie das Lied erstmals live performen, auf dem 18. Open Air Dance Contest in Fürth - allerdings ohne DJ Blaikz. "Huso Bajric und Peter Priebe, mein Papa und ein Freund der Familie, übernehmen die Hintergrundstimmen und Tänzer der Tanzschule meines Vaters unterstützen mich als Background-Tänzer", erzählt Nisa.

Nisa Bajric will sich nächstes Jahr wieder bei "The Voice of Germany" bewerben. © Lisa Donnes



"Ich bin ein sehr stolzer Papa", sagt Husa Bajric. Er war früher selbst Musiker und hofft, "dass sie meine Fußstapfen tritt, nicht die gleichen, weil ich ja aufgehört habe, aber in erfolgreiche." Er unterstützt seine Tochter und hofft vor allem eines: "Die Vorbestellungen und die erste Woche nach dem Release sind entscheidend. Wenn da viele Nisa unterstützen, hat sie die Chance, in die Charts zu kommen und in Radiostationen in ganz Deutschland gespielt zu werden."

Vorbereitung auf das Abitur

Die Schülerin hat auch schon einen Plan, wie es weitergeht. "DJ Blaikz und ich wollen einen zweiten Song aufnehmen, der im Herbst oder im Winter erscheinen soll", sagt sie. Zudem will sie ihren YouTube-Kanal "itsNisa" ausbauen und darin mehr von "meiner Musik und meinem Leben teilen".

Währenddessen lernt sie für das Abi: "Ich habe es bis jetzt gut geschafft, beides unter einen Hut zu bekommen und denke, dass mir das auch weiterhin gelingt", sagt sie. Zudem möchte sie sich intensiv auf The Voice of Germany vorbereiten, denn im nächsten Jahr will sie wieder antreten und weit kommen.