Nach zwei Hieben: Kirchweih Kirchehrenbach ist eröffnet

KIRCHEHRENBACH - Unter strahlender Sonne ging die Kirchehrenbacher Kirchweih bestens los, zumal Bürgermeisterin Anja Gebhardt beim Anzapfen ein gutes Händchen bewies. Danach lief der Festbetrieb zu Höchstform auf.

Schon zum Auftakt der "Ehrabocher Kerwa" dankte Bürgermeisterin Anja Gebhardt den Anwohnern für das Verständnis für den alljährlichen Trubel über vier Tage sowie den Festwirtsfamilien Sponsel und Gebhard für die Ausrichtung der Kirchweih ohne Beteiligung der Gemeinde - mit den Kosten für die Musik und jetzt dem notwendigen "Sicherheitsdienst" sei das Risiko einer guten Bilanz am Ende noch einmal gestiegen.

Zum Bieranstich am Freitag zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite und schon nach dem zweiten Hieb sagte die Gemeindechefin zu ihrem "Fasshalter" Alex Sponsel "edz probiern mers einfach". Tatsächlich floss Schaum in die Maßkrüge, bis zum "nur Bier" und dem Anstoßen zuerst mit Drittem Bürgermeister Alfons Galster, Gemeinderäten, Gästen und den "Kerwasburschen" dauerte es schon noch.

Gedauert hat es auch, bis sich die "Festmeile" füllte; das ständige skandieren der Kerwasburschen, "Die Kerwa is kumma, die Kerwa is doo", mag beigetragen haben, aber richtig Fahrt auf nahm das Geschehen erst als die Band "X-Large" mit den Hits der 80er einheizte.

Die Bierprobe mit dem zweiten Anstich gemeistert, die Sonne strahlt: Was will man mehr? Die "Ehrabocher Kerwa" läuft - in jeder Hinsicht.