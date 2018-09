Nachruf: Forchheim trauert um Thea Rank

Soziale Themen waren der einstige Stadträtin eine Herzensangelegenheit - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Trauer um Thea Rank: Die ehemalige SPD-Stadträtin und Professorin ist im Alter von 88 Jahren in Forchheim gestorben.

Thea Rank starb mit 88 Jahren. Foto: Pfrogner



Rank war eine der großen Vertreterin sozialer Themen in der Stadt. Noch bevor die Auswirkungen des demografischen Wandels Top-Thema wurden, hat sie sich für die Belange der Senioren eingesetzt, am Aufbau des Seniorenbüros und an der Gründung des Kreis-Seniorenrings beteiligt. Auch als Stadträtin (2002 bis 2008) und im Awo-Vorstand galt ihr Augenmerk sozialen Themen. Rank wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und bekam 2013 die Ehrenbrosche Forchheims. Beruflich gelang ihr eine außergewöhnliche Karriere: Von der Volksschullehrerin zur Professorin für Psychologie und Gründungsdekanin in Bamberg.

Seit 1976 wohnte Thea Rank mit ihrer Familie in Buckenhofen. „Ich habe sie als hochintelligente Gesprächspartnerin sehr geschätzt“, erklärte OB Uwe Kirschstein. Persönlich und per Brief habe er mit ihr über gesamtgesellschaftliche Themen diskutiert. Er habe sie zudem als tief im christlichen Wertekanon verankerte Persönlichkeit kennengelernt.

Bis zuletzt verfolgte sie das politische Leben aufmerksam und besuchte auch regelmäßig die SPD-Ortsverbands-Sitzungen. Wegbegleiter wie SPD-Stadträtin Anita Kern betonen, dass Rank es verstanden habe, mit klugen, nie aufdringlichen oder lauten Worten auf Missstände aufmerksam zu machen. Rank hinterlässt zwei Söhne und vier Enkelkinder.

Der Trauergottesdienst findet am 19. September um 13 Uhr in der St. Johannis-Kirche in Forchheim statt, anschließend wird sie um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Buckenhofen beerdigt.

Beke Maisch