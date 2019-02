Name gefunden: "Forchheimer Stadtfest"

Hauptausschuss des Stadtrates entscheidet sich einstimmig - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Nachfolger des Altstadtfestes soll "Forchheimer Stadtfest" heißen. Ohne Zusatz. Dafür hat sich der Hauptausschuss des Stadtrates entschieden. Die Bezeichnung hatte auch in der Bürgerbeteiligung das Rennen gemacht.

Eine Aufnahme von 2017, dem letzten Altstadtfest in Forchheim. So soll das "Forchheimer Stadtfest" nicht mehr aussehen. © Stefan Hippel



In einer ausführlichen, rund 45-minütigen Diskussion, an der sich 13 von 14 Stadträtinnen und Stadträten beteiligten, war schnell klar, dass es auf das relativ neutral gehaltene "Forchheimer Stadtfest" hinauslaufen würde. Von 1463 Stimmen aus der Bürgerbeteiligung (Online-Voting, Anrufe, Briefe, Mails, Facebook etc.) hatten sich 584 eindeutig für diese Variante ausgesprochen.

Die Stadträte machten deutlich, dass sie den Namen zwar nicht für die beste, aber zumindest für die zweitbeste Lösung halten. Jedenfalls für besser als die zunächst vom Festkomitee vorgetragene Idee "Mauerscheißerfest". Die Wirte im Festkomitee hatten in einem Begleitbrief zur endgültigen Namensfindung mehr oder weniger gedroht, sie würden jetzt keine Änderung mehr akzeptieren. Schließlich trügen sie das finanzielle Hauptrisiko. Dabei gingen sie noch von dem Namenszusatz "König, Kaiser, Mauerscheißer" aus. Doch der war im Ausschuss ausdrücklich nicht erwünscht.

Der Hauptausschuss hatte sich am Nikolaustag 2018 schon einmal gegen den Namen "Mauerscheißerfest" ausgesprochen. Bei der Behandlung des Beschlussvorschlages im Stadtrat wurde dieser Wunsch dann mehrheitlich ignoriert. Auch jetzt ist der Stadtrat am 28. Februar das Gremium mit dem letzten Wort.

Breiten Raum nahm auch die Frage ein, wie denn das Stadtfest rund um Christi Himmelfahrt Ende Mai nun inhaltlich aussehen wird. Dazu legte Citymanagerin Elena Büttner einige Stichpunkte vor. Die Kulinarik soll demnach nur noch ein Schwerpunkt unter vielen sein. Kultur, vielfältige Musik und lebendige Stadtgeschichte sollen mehr Raum einnehmen.

