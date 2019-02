Narren haben in Neunkirchen reiche Auswahl

NCV lädt zu seinen Faschingsveranstaltungen ein - vor 53 Minuten

NEUNKIRCHEN - Den Narren wird in den kommenden Wochen wieder einiges geboten. Der Neunkirchener Carnevals Verein lädt zu zahlreichen Faschingsveranstaltungen ein.

Die Tanzmariechen haben in der Prunksitzung Neunkirchen ihren großen Auftritt. Foto: Harald Hofmann



Los geht’s am am Freitag, 15. Februar mit Rockt-live on Stage mit der Band Revolver in der Mehrzweckhalle. Für 14 Euro darf jeder ab 16 Jahren mitfeiern. Einlass ab 19 Uhr. Karten unter: www.kartenvorverkauf-ncv.de

Am Tag darauf, Samstag, 16. Februar, steigt ab 20 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle die 1. Prunksitzung. Die Party-Pirates sorgen mit Livemusik für gute Stimmung, Eintrittspreis: 15 Euro, Restkarten können täglich von 19 Uhr bis 20.30 Uhr unter (0 91 34)90 83 28 bestellt werden.

Am Sonntag, 17. Februar, wird der NCV-Kinderfasching (Eintritt 4 Euro) ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle veranstaltet.

Die Hitradio-N1-Faschingsparty (9 Euro) mit DJ Klappstuhl geht am Freitag, 22. Februar, in der Mehrzweckhalle über die Bühne. Einlass ab 19 Uhr für alle ab 16 Jahre, Kartenverkauf an der Abendkasse.

Am Samstag, 23. Februar, findet die 2. Prunksitzung (15 Euro) um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Die Party-Pirates heizen den Gästen ein. Restkarten können telefonisch täglich von 19 Uhr bis 20.30 Uhr unter (0 91 34)90 83 28 bestellt werden.

Ladies Night heißt es am Donnerstag, 28. Februar, im Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping Neunkirchen. DJ Björn sorgt für die Musik, Showeinlagen werden ebenfalls geboten. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro, Kartenreservierungen unter: www.kartenvorverkauf-ncv.de

Schließlich wird am Dienstag, 5. März, der traditionelle NCV-Faschingsumzug durch Neunkirchen veranstaltet. Start ist um 14 Uhr an Grundschule Neunkirchen.