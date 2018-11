Die Narren sind los und stürmten in Gößweinstein das Rathaus. Bürgermeister Hanngörg Zimmermann übergab am Samstagabend an Faschingspräsident Stephan Dresel und an Vizepräsidentin Nadja Urschlechter den Rathausschlüssel und die Marktkasse. © Thomas Weichert