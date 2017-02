Närrische Siedler Forchheim: Romantische Prunksitzung

FORCHHEIM - Es war nicht nur die bisher wohl emotionalste Prunksitzung, die die Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim auf die Bühne brachten, sondern - bezogen auf die Qualität und den Unterhaltungswert – bisher beste Prunksitzung. Rund 400 Besucher sahen am vergangenen Samstagabend ein kurzweiliges und unterhaltsames Faschingsprogramm mit zahlreichen Überraschungen.

Die Kindergarde entführte die Besucher mit ihrem Showtanz in die Welt des Musicals.



"Es wird die bisher wohl emotionalste Prunksitzung die wir bisher hatten“; kündigte Faschingspräsident Bernd Uttenreuther am vergangenen Samstagabend gleich nach dem Einzug der Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim in den Kolpingsaal an.

Am Ende war es aber nicht nur die emotionalste Prunksitzung, sondern auch die qualitativ hochwertigste und die Prunksitzung mit dem größten Unterhaltungswert, die das Publikum bisher von den Närrischen Siedlern "vorgesetzt" bekommen hatte. Für NSL-Elferrat Thomas Weigel war die 11. Forchheimer Prunksitzung gleichzeitig diejenige Prunksitzung, die er garantiert nie in seinem Leben vergessen wird. Er macht nämlich seiner Daniela mitten auf der Bühne im Kolpingsaal einen Heiratsantrag.

"Willst du mich heiraten?"

Bei romantischer Musik "Love is in the air" ging Weigel vor Daniela auf die Knie und stellte die Fragen aller Fragen bei Verliebten: "Willst du mich heiraten?". Die Antwort einer überglücklichen Daniela: "Ja". Die Jugendgarde gratulierte nach dem Heiratsantrag und überreichte Rosen. Dabei fing aber an diesem Abend alles ganz anders an. Die Kindergarde überzeugte im ersten Gardetanz des Abends mit einer schönen Performance auf der für die Vielzahl der Tänzerinnen viel zu kleinen Bühne. Als pinke, grüne, gelbe und orange Gummibären verkleidet tanzte sich die Purzelgarde in die Herzen der Besucher.

Als Lubber (fränkisch Ludwig) und Babbo (fränkisch Schwiegersohn) stehen Thomas Klug und Matthias Schmelzer seit drei Jahren in der Fastnacht auf der Bühne und präsentierten sich dem Forchheimer Publikum als unterfränkische „Fitness-Narren“. Unter den 380 Besuchern diesmal auch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der in Robin Hood-Verkleidung gemeinsam mit zahlreichen Stadtratskolleginnen und -kollegen anrückte.

Mit unter den Ehrengästen auch Abordnungen zahlreicher befreundeter Faschingsvereine wie beispielsweise die Heroldsbacher Narren, die zwar ohne ihren büttenpredigenden Pfarrer, dafür aber mit Prinz Wastl dem Ersten nach Forchheim gekommen war. Eine Premiere gab es auch für Luzia Karrasch, die in ihrer ersten Saison als Tanzmariechen über die Bühne wirbelte und ihre Sache sehr gut machte.

Humor ist, wenn man bekanntlich trotzdem lacht und so sorgte auch das fränkisch-zänkische Moderatoren-Duo Markus Schmidt und Bernd Uttenreuther für so manchen Lacher. Sitzungspräsident Uttenreuther musste auch diesmal unter den Eskapaden seines kleinwüchsigen Moderationspartners leiden und neben einem Purzelbaum auch 15 Liegestützen auf der Bühne machen. Deutlich stärker als in den vergangenen Jahren präsentierte sich Büttenredner Thomas Sawinsky, der die Leiden eines werdenden Vaters erzählte.

Showtanz der Kindergarde

Die Kindergarde entführte die Besucher mit ihrem Showtanz in die Welt des Musicals. Getanzt wurde hier in passenden Kostümen zu den Klängen des Erfolgsmusicals Cats. Mit Heike Kemmerth und Sandra Brunner erhielten in diesem Jahr gleich zwei Frauen den närrischen Verbandsorden. Kurz vor der Pause war es dann der Nürnberger Kabarettist Jörg Kaiser, nochmals eine ganze Salve von Witzen und Pointen abschoss. Nach der rund 20minütigen Pause ging es dann „Schlag auf Schlag“.

Erst war mit dem Showtanz der Jugendgarde wieder etwas fürs Auge geboten, danach konnten dann die Siedler-Eigengewächse Klaus Fietzeck und Marco Bauer, die als „Neder-Bierbatscher“ an diesem Abend für den gelungensten Wortbeitrag, gespickt mit einer ganzen Reihe an Wortspielen, sorgten und nach ihrem letztjährigen Auftritt bei der Forchheimer Prunksitzung erneut begeisterten. Neben einigen etwas schlüpfrigen Witzen, wurde auch die Forchheimer Lokalpolitik aufs Korn genommen.

"Beleidigte Leberwürste"

Sein Fett bekam unter anderem der einstige CSU-Stadtrat Stefan Schick ab, in dessen Asylbewerberheimen die Speise-Säle und zu „Schick-Säle“ umbenannt würden. Kurz wurde auch nochmals die Forchheimer OB-Wahl thematisch gestreift. Oberbürgermeisterkandidat Manfred Hümmer könne im ehemaligen Belzer eine Metzgerei eröffnen und dort seine "beleidigten Leberwürste" verkaufen und auch der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Michael Csepai musste für seine Idee der Annafestverschiebung und der Veranstaltung einer Christopher-Streetday-Parade in Forchheim närrischen Spott und Hohn einstecken.

Gelungen auch der Auftritt von Vereinsmitglied Pfeffermann, der in die Rolle des längst verstorbenen Hans Moser schlüpfte und eine authentische Vorstellung ablieferte. Garantiert schmerzlich vermisst wurde an diesem Abend die Frau mit der losen Klappe; Vereinsmitglied Janina Fuchs, die wegen hohen Fiebers ihren Auftritt als Büttenrednerin absagen musste, aber von der die Stammgäste garantiert noch von den Auftritten der letzten Jahre zehrten.

Harte Arbeit

Ein weiterer optischer Höhepunkt an diesem Abend der Tanz der Aktivengarde, die zeigten was sie in den letzten Monaten in zahlreichen Trainingseinheiten sich hart erarbeitet hatten. Der gezeigte Gardetanz machte hier Lust auf mehr, so dann man sich in den nächsten Jahren auch auf zusätzliche Showtänze freut.

Mit viel Witz und Ironie stand als letzter Büttenredner an diesem Abend Bernd Regenauer auf der Bühne, der in gewohnter Weise auch diesmal wieder ein Feuerwerk und guter Laune und Pointen versprühte. Last but not least stand vor dem großen Finale noch der Auftritt des Männerballetts an, der im Nachgang vom Publikum begeistert beklatscht wurde. Alles in allem war die 11. Forchheimer Prunksitzung diesmal auch zugleich die Beste, die man von den Närrischen Siedlern bisher gesehen hatte.

