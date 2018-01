Nervenspiel beim Handball-Kellerduell in Forchheim

Landesliga: HC warf Siegchancen vor der Halbzeit aus dem Fenster - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Zu einem Stresstest auch für die Nerven der Zuschauer in der Realschulhalle entwickelte sich in der Handball-Landesliga das Kellerduell zwischen dem HC und dem TV Marktsteft. Die Kontrahenten trennten sich nach anstrengender Unterhaltung unentschieden.

Mit vollem Einsatz dabei, aber häufig verkrampft. Tobias Radina (re.) und seine Forchheimer kamen im Kellerduell mit Marktsteft nicht über ein Unentschieden hinaus. © Foto: Zink/WoZi



Dass die Forchheimer anfangs fünf Minuten ohne Gegentor blieben, hatte mit der bissigen Deckung, die bei den Gästen zu zwei technischen Fehlern führte,und dem herausragenden Clemens Rein zu tun. Der Keeper hatte am Ende 18 Paraden vorzuweisen.

Nur mühsam schlug der HC jedoch Kapital aus den zahlreichen Ballgewinnen, die im ersten Durchgang auch viermal das Aluminium ermöglichte. Zu statisch und berechenbar kamen die Offensivbemühungen der Hausherren daher, die für ihr körperbetontes Spiel mehrfach mit Strafzeiten belegt wurden. Obwohl es in Unterzahl gelang, den Abstand vom 3:1 zum 4:2 zu halten, fanden die Schützlinge von HC-Trainer Matthias Gieck keine Sicherheit. Noch mehr Chaos kam auf, nachdem sich Hüne Stefan Bauer im Rückwärtsgang ein folgenschweres Foul, sanktioniert mit der Roten Karte, geleistet hatte (16.).

Mit dem 6:6 (25.), bei dem Marktsteft seine fortwährende Überzahl einmal nutzte, verloren sich die Forchheimer in maximaler Konfusion. Mit einem 6:10 taumelte der Tabellenletzte in die Unterbrechung. In der Kabine wählte Übungsleiter Gieck entgegen seiner üblichen Methode deutliche Worte. Von der Kritik an der Ehre gepackt, verkürzten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel binnen 150 Sekunden auf ein Tor. Doch Forchheim konnte immer wieder nur nachziehen. Über den Gleichstand bei 11:11, 12:12 (40.) und 18:18 (53.) strapazierten beide Teams den Spannungsbogen bis aufs Äußerste. 21 Sekunden vor der Sirene traf Opitz in Überzahl zum letzten Mal zum Ausgleich, ehe der Schlagabtausch mit hitzigen Diskussionen am Zeitnehmer-Tisch ausklang. Marktsteft monierte beim finalen Angriffsversuch zu Recht sieben HC-Feldspieler vor der heimischen Bank, die dem Schiedsrichtergespann für einen Augenblick entgingen. "Wie die Jungs in der zweiten Hälfte zurückgekommen sind, dieser Einstellung gebührt Lob. An allen anderen Baustellen müssen wir arbeiten. Im Training sieht das alles Klasse aus und macht Spaß. Daher rechne ich mir weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt und die eine oder andere Überraschung aus", erklärte Gieck.

HC: Rein; Fürch, Sitzmann (1), Neumann, Mückusch (1), Thiel (3), Hallmann (4/1), Engel, Radina (7/5), Bauer (1), Opitz (4).

KEVIN GUDD