Nessi Tausendschön ist wieder aufgetaucht

Nach sieben Jahren hauste das kabarettistische Urvieh im Kulturkeller ab - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - „Knietief im Paradies“ haben am Wochenende die Zuhörer im ausverkauften Jungen Theater gesessen. Nessi Tausendschön aus Isernhagen und ihr musikalischer Gefährte William Mackenzie aus Toronto fragten sich, ob sie lieber der Erkenntnis oder schönen Schuhen nachjagen sollten. Letztlich taten sie beides.

Nessi Tausendschön und William Mackenzie ernteten nach fast drei Stunden auf der Bühne des Jungen Theaters einen sehr lauten Beifall. © Udo Güldner



Nessi Tausendschön und William Mackenzie ernteten nach fast drei Stunden auf der Bühne des Jungen Theaters einen sehr lauten Beifall. Foto: Udo Güldner



Nach ungeheuer langen sieben Jahren ist sie wieder aufgetaucht. Im Kulturkeller konnte das kabarettistische Urvieh von über einhundert Augenzeugen gesichtet werden. Lebensfreude und Großmut trieben „die alte Schabracke“ gleichermaßen an die Bühnenoberfläche.

Einige Zuschauer indes erlitten einen heilsamen Kulturschock und mussten wegen akuter Begeisterung von der „Witze-Prostituierten“ wieder aufgerichtet werden. Die tiefgründige Nessi hatte sich auch jenseits der fünfzig ihre Dünnhäutigkeit bewahrt, ohne der weitverbreiteten Verbitterung anheimzufallen. Denn um das Jenseits ging es der Kabarettistin.

Gefilde in uns selbst

Um jene Gefilde, die sich weder im Betten- noch im Kinder-Paradies finden lassen, sondern nur in uns selbst. Kein Kaufrausch und keine Religion bringen uns der Erlösung näher. Wohl aber das Lachen, die Erinnerung, die Liebe. Es waren nur kurze Momente inmitten all der launigen Sätze, „für die Sie bezahlt haben“, in denen Nessi die Selbstironie und das Absurde beiseite stellte.

Während sich Nessi kaum beherrschen konnte, beherrschte William Mackenzie auch das Omnichord. Jenes legendäre 70-er-Jahre-Instrument mit dem altmodisch-kitschigen Sound. Dazu gab es einen rammsteinigen Song aus dem „Beate Zschäpe-Musical“, den „Ziegenficker-Blues“ über einen gewisssen Erdogan, und den an den alten Horaz angelehnten Rap über die ewige Jugend. Schon da war klar, dass der Abend selbst paradiesische Zustände hervorbrachte.

Sie feierte „Exzesse der Achtsamkeit“ durch das Weglassen billiger Einwegpointen. Sie parodierte einen trunkenen CSU-Bierzelt-Redner im Karl-Valentin-Look. Sie zeigte das ganze Elend fernmündlicher Erotik, die der Einsamkeit zu entkommen sucht. Sie verübte als Domina mit Lauch-Peitsche und Rettich-Fetisch ein Gemüse-Massaker und schrie ihre Zuhörer zärtlich an. Die wandlungsfähige Diseuse sprach ständig. Es gehört ja zum Berufsbild. Nach fast drei Stunden war der Beifall aber so laut, dass Nessi verstummte und wieder abtauchte.

UDO GÜLDNER