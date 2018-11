Neue Auerbacher Christkinder vorgestellt

Nathalie Becher und Marina Brütting werden sich in der Adventszeit die Arbeit als Himmelsbotinnen teilen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Stadtverband Auerbach hat am Donnerstag zwei "neue" Auerbacher Christkinder vorgestellt. Nathalie Becher aus Bärnhof bei Neuhaus und Marina Brütting aus Auerbach werden sich in diesem Advent das "himmlische Amt" teilen.

Nathalie Becher und Marina Brütting (v. li.) sind die neuen Auerbacher Christkinder. Erstmals stammt eine der Himmelsbotinnen nicht aus Auerbach. © Klaus Trenz



Ein Aushang – sozusagen eine Stellenausschreibung - in der Mittelschule und der Realschule Auerbach hatte für den Stadtverband zum Erfolg geführt. Es ist das erste Mal, dass ein Auerbacher Christkind nicht aus Auerbach selbst stammt.

Beide Mädchen kommen aus der Realschule. Die 13-jährige Nathalie besucht dort die siebte Klasse, ihre fast zwei Jahre ältere Mitbewerberin Marina geht bereits in die neunte Klasse. Wie gewohnt werden die beiden von Alfred Graf, dem Autor des Weihnachtsprologs, auf ihr Ehrenamt vorbereitet.

Schon Gewinner gezogen

Die erste Aufgabe haben die Mädchen schon hinter sich: Die 20 Gewinner des Weihnachtspreisrätsels des Stadtverbands zu ziehen. Am ersten Adventswochenende wird eine von beiden den Prolog am Adventsmarkt des Stadtverbands am Samstag, 1. Dezember, nach Einbruch der Dunkelheit sprechen. Nathalie und Marina werden sich als Christkind abwechseln oder gleichzeitig als "Engel und Christkind" auftreten. Für gewöhnlich wartet auf die beiden Mädchen eine Reihe von Einsätzen unter anderem bei Weihnachtsfeiern, in Kindergärten oder Seniorenheimen.

klt