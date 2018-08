Neue Baustelle auf der A 73

Brückensanierung: Anschlussstelle Hirschaid nur eingeschränkt befahrbar

FORCHHEIM - Ab Montag, 20. August, wird die A 73, ab der Anschlussstelle Hirschaid wegen Sanierungsarbeiten am Anschlussstellenbauwerk bis voraussichtlich Ende September teilweise gesperrt.

Die A73. Foto: Karl Heinz Wirth



Da eine Überfahrt über das Bauwerk während der Sanierungsarbeiten nicht möglich ist, sind die Ein- und Ausfahrten an der Anschlussstelle in oder von Richtung Seitendorf und in oder von Richtung Hirschaid nur eingeschränkt möglich. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

Für den nebenliegenden Geh- und Radweg wird eine eigene Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Verkehr auf der Autobahn selbst ist nicht betroffen. Die Sanierung der Brücke ist erforderlich, da sich Schäden an den Kappen, Schutzeinrichtungen und am Belag zeigen, die beseitigt werden müssen. Diese Instandsetzung ist auch Teil der noch folgenden Grundsanierung der Kreisstraße BA 27.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wurden die Baufirmen beauftragt, das Tageslicht für die Arbeiten komplett auszunutzen. Für auftretende Verkehrsbehinderungen zählt die Autobahndirektion auf das Verständnis der Verkehrsteilnehmer.