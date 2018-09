Neue Geräte für Spielplätze im Landkreis

LEUTENBACH - Mit einem kleinen Festakt ist der frisch renovierte Spielplatz in Leutenbach eingeweiht worden. Auf die Kinder warten da nun jede Menger neuer Spielgeräte...

Der Spielplatz in Leutenbach wurde für 30 000 Euro aufgemöbelt. Mit 5000 Euro hat der Kultur- und Förderverein das Projekt unterstützt. © Foto: Galster



Mit einem kleinen Festakt eröffnete Bürgermeister Florian Kraft wieder den Kinderspielplatz in Leutenbach, stellvertretend auch für Mittelehrenbach. Kraft begrüßte dazu die Mitglieder des Kultur- und Fördervereins mit Gerhard Dittrich an der Spitze. Der Verein unterstützt die Einrichtung des Spielplatzes seit 2001, dieses Mal gab er 5000 Euro.

In Leutenbach ist eine neue Spielkombination mit Kletterwand, Rutsche, Leiter und Wackelbrücke die Attraktion. In Mittelehrenbach tauschte man die Schaukel aus, schaffte eine Federwippe und einen drehbaren Kletterpilz neu an. Zusätzlich wird der Zaun erneuert und eine Sitzgarnitur mit Tisch und Sonnensegel aufgebaut. Insgesamt nahm die Gemeinde dafür rund 30 000 Euro in die Hand. Für Mittelehrenbach hat Mathilde Dörfler 500 Euro gespendet. Die FFW Leutenbach sorgte bei der Feier für Unterhaltung für die Kinder