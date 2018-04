Neue Kita "Am Lindenanger" in Forchheim eröffnet

FORCHHEIM - Von Indien über Hawaii bis Österreich: Mit einer gespielten Flugreise um die Erde haben Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Politiker die Kindertagesstätte "Am Lindenanger" in der Bamberger Straße offiziell eröffnet.

Einmal um die Welt: In Indien mussten die jungen Reisenden sogar eine Schlange bändigen. Foto: Foto: Julian Hörndlein



Am Flughafen Forchheim in der Bamberger Straße herrscht reger Betrieb: Bald soll eine Maschine landen, die einen weiten Weg hinter sich hat. Mit an Bord sind die Kinder der Kita "Am Lindenanger", für jedes besuchte Land haben sie eine eigene Choreographie einstudiert, die sie den Anwesenden vorführen.

In Indien wird eine Schlange gebändigt, in Hawaii Hula Hoop getanzt. Als sie Österreich erreichen, zeigen drei Tanzpaare ihr Walzer-Können, in Grönland besuchen sie die Inuit. Zum Schluss der Aufführung kann "Kapitän Kirschstein" das Flugzeug dann in Forchheim landen.

40 Plätze

Der freute sich auch in offizieller Funktion als Oberbürgermeister über die Eröffnung. "Wir haben in großer Eile die Kita an den Start bringen müssen", merkte Kirschstein an und dankte dem Kita-Team, den Stadträten und allen an der Umsetzung Beteiligten. In die Kita gehen aktuell 40 Jungen und Mädchen zwischen zweieinhalb und sechs Jahren. Sie kommen aus 13 verschiedenen Ländern, ein fünfköpfiges Team kümmert sich um die Kinder.

Keine festen Gruppen

"Wir möchten das Gefühl vom zu Hause sein vermitteln", sagte Kita-Leiterin Jenny Weidinger. Sie setzt auf ein offenes Konzept, in dem es keine festen Gruppen gibt. Nach einem gemeinsamen Morgenkreis geht es in verschiedene Räume. "Die Kinder entscheiden: Wo möchte ich heute hin?", so Weidinger. Die Räume haben verschiedene Themen – etwa Turnen, Bauen, Lesen oder Puppenspielen – so dass für jedes Kind etwas dabei ist.

Internationalität ist in der Kita omnipräsent, die meisten der Kinder wachsen mehrsprachig auf. In der Einrichtung selbst sind Sprachbarrieren allerdings kein Problem: "Kinder verstehen sich mit Händen und Füßen", weiß Jenny Weidinger.

Verschiedene Stationen

Weidinger möchte explizit, dass die Kinder zu Hause die Sprache der Eltern lernen und in der Kita im Austausch mit den anderen Kindern Deutsch. Eine Kollegin kümmert sich um Sprachpädagogik. Die verschiedenen kulturellen Hintergründe kamen auch beim Einweihungsfest zur Geltung: Mithilfe der Eltern wurde ein internationales Buffet aufgetischt.

In den Kita-Räumen selbst wurden Stationen aufgebaut mit verschiedenen Ländern als Thema, von Italien bis zu den USA. Auch der neue Spielplatz konnte im Sonnenschein eröffnet werden.

JULIAN HÖRNDLEIN