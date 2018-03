Von gediegener Atmosphäre bei Blues und Jazz über knallharte Rockmusik bis hin zu beliebten Party-Liedern: Das 5. Kneipenfetzt in Forchheim punktete mit tollen Musikern und ausgelassener Stimmung. 19 Kneipen, 21 Bands und 2200 Besucher ließen die Gemäuer der Altstadt am Samstagabend beben.

Am Samstagnachmittag haben auf der A73 die Abrissarbeiten an einer Autobahnbrücke begonnen. An der Anschlusstelle Forchheim-Süd rückten gleich mehrere Bagger an, um dem Beton-Koloss an die Substanz zu gehen. Die Arbeiten dauern bis Sonntagmittag an, Autofahrer sollten die Baustelle weiträumig umfahren.