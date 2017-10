Neue Spitze der NN-Redaktion in Forchheim

Beke Maisch folgt Georg Körfgen als Leiterin nach — Ulrich Graser beleuchtet Kommunalpolitik - 29.09.2017 19:45 Uhr

FORCHHEIM - Nach mehr als sechs Jahren vollzieht sich am 1. Oktober ein Stabwechsel in der Redaktion Forchheim der Nordbayerischen Nachrichten: Beke Maisch folgt als Redaktionsleiterin auf Georg Körfgen, der als Regionalchef in die Zentrale der Nürnberger Nachrichten wechselt.

Führungswechsel an der Redaktionsspitze der Nordbayerischen Nachrichten in Forchheim: Beke Maisch (2. von links) folgt als Redaktionsleiterin Georg Körfgen (links) nach, der in die Nürnberger Zentrale wechselt. Ulrich Graser (2. von rechts) betreut als stellvertretender Chef die Kommunalpolitik. Hans Peter Reitzner (rechts), der Leiter der Außenredaktionen der Nürnberger Nachrichten, beglückwünschte das neu gruppierte Team. © Foto: Roland Huber



Der gebürtige Forchheimer Georg Körfgen (50) ist seit 1997 als Redakteur in der NN-Redaktion für Forchheim und Ebermannstadt tätig gewesen, ab 2004 als stellvertretender Chef und seit 2011 als Leiter der Redaktion. Nun übernimmt er die Position eines Leiters der Redaktion Metropolregion Nürnberg und Bayern im NN-Stammhaus. "Ich verlasse meine Heimatstadt beruflich mit dem berühmten weinenden Auge", meint Körfgen, "freue mich aber zugleich auf die neue Herausforderung."

Neue Chefin in Forchheim ist ab 1. Oktober die 41-jährige Beke Maisch. Geboren in Nürnberg, wurde sie 2004 Mitglied der Forchheimer Außenredaktion. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist bisher die Politik in Forchheim gewesen und die Vertretung im Lokalsport. Seit sechs Jahren ist sie bereits Teil des Planungsteams der Redaktion. Ihr zur Seite steht weiter der langjährige stellvertretende Redaktionsleiter Ulrich Graser (54), der nach wie vor das Feld der Kommunalpolitik betreuen und gewohnt kritisch kommentieren wird.

"Ich freue mich, mit einem jungen Team die NN in Forchheim weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen und die digitalen Herausforderungen zu meistern", sagt die neue Redaktionsleiterin. Nach Toni Völkel, Manfred Esch, Markus Hörath und Georg Körfgen ist Maisch die erste Frau in Forchheim auf dieser Stelle.

hpr