Neue Spitzenkräfte für Schulen im Landkreis

Das Staatliche Schulamt hat zehn neue (Kon-)Rektoren begrüßt - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Am Anfang: freundliches und aufgeschlossenes Händeschütteln. „Einen guten Start“, wünschten sich die neuen Schulleiter und Konrektoren, die sich am Vormittag zur offiziellen Begrüßung in der Gereonskapelle eingefunden haben. Vor allem eines ist zu spüren gewesen: Optimismus und Vorfreude auf die neue Aufgabe.

Bei der Begrüßung der neuen Schulleiter waren anwesend (v. li.): Ulrich Löhr, Otto Siebenhaar, Silke Schür, Barbara Oppolzer, Matthias Huber, Marco Speckner, David Hentschel, Günther Dalles, Rainer Fuchs, Frank Löser, Barbara Kraus, Stefanie Mayr-Leidnecker und Petra Fiedler. © Foto: Andrea Munkert



Sie tragen Sakko oder Sommerkleid. Für die vier neuen Rektoren und Rektorinnen sowie die sechs Konrektorinnen und Konrektoren ist diese offizielle Begrüßung durch das Staatliche Schulamt vielleicht ein wenig wie der erste Schultag. Am Anfang stehen das gegenseitige Kennenlernen — sofern man sich noch nicht kennt – und viele gute Wünsche für den Neustart.

Letzten Endes sind sich die meisten hier schon bekannt. Unter die zehn Pädagogen und Pädagoginnen haben sich nur zwei völlig landkreisfremde Gesichter gemischt: Marko Speckner aus Hof wird Konrektor in der Grund- und Mittelschule in Kirchehrenbach und Günther Dalles, neuer Rektor der Grund- und Mittelschule in Hallerndorf, hat vorher in Höchstadt gewirkt (wir berichteten).

Die restlichen Schulspitzenkräfte haben allerdings schon viele Stationen im Landkreis hinter sich, haben bereits kommissarisch ihre Schule als Rektor gelenkt oder haben ihre Erfahrungen in einer anderen Gemeinde oder mit vielen Projekten gesammelt.

„Was ist wichtig für die Zukunft?“, fragt Otto Siebenhaar, stellvertretender Landrat. „Es sind unsere Kinder und unsere Jugend. Um eine gute Zukunft zu haben, brauchen sie eine gute Grund- und Schulausbildung. Sie brauchen gute Möglichkeiten, gute Schulhäuser, gute Lehrkräfte und gute Rektoren. Dann fühlen sie sich wohl und gehen gerne in die Schule.“

Ulrich Löhr, fachlicher Leiter des Schulamtes, betont, dass es zwölf Thesen eines Pädagogik-Professors gibt, die darstellten, was es für einen guten Schulleiter braucht. Darunter fallen Stichworte wie „hohe Sozialkompetenz“, „Verantwortung“, „die Entwicklung der Schule“, wie sich eben auch Gesellschaft verändert. Am wichtigsten sei aber: „Schatzsuche statt Defizitsuche.“

Neu im Amt als Rektor sind: Günther Dalles (51), der die Leitung der Grund- und Mittelschule Hallerndorf übernimmt; Barbara Groh-Eberle (50), die aktuell erkrankt ist, aber dann die Grundschule Pinzberg leiten wird; Rainer Fuchs (50), der an der Grundschule Weilersbach arbeiten wird; Silke Schür (46) beginnt ihren Dienst an der Grundschule Effeltrich.

Als Konrektoren beginnen: Frank Löser (41) an der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt; Barbara Oppolzer (56) an der Mittelschule Gräfenberg; Barbara Kraus (51) an der Grund- und Mittelschule Eggolsheim; Marco Speckner (40) an der Grund- und Mittelschule Kirchehrenbach; David Hentschel (44) an der MartinGrundschule Forchheim und Matthias Huber (43) an der Ritter-von-Traitteur-Schule ebenfalls in Forchheim.

ANDREA MUNKERT