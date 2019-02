Neue Wohnformen in Langensendelbach

ÜFWG/SPD interessiert sich für Heroldsbacher Projekt - vor 1 Stunde

LANGENSENDELBACH - Welche Formen von altersgerechtem Wohnen gibt es? Passen die nach Langensendelbach? Und lassen sie sich auf dem freiwerdenden Bauhof-Grundstück verwirklichen? Diesen Fragen stellte sich die ÜFWG/SPD Langensendelbach-Bräuningshof auf ihrer Sitzung und hatte sich Experten eingeladen.

Die ÜFWG/SPD informierte sich über das Wohnprojekt der "WIR-für-UNS-Wohnen eG" in Heroldsbach. © privat



Die ÜFWG/SPD informierte sich über das Wohnprojekt der "WIR-für-UNS-Wohnen eG" in Heroldsbach. Foto: privat



Die Vorsitzende Monika Huber begrüßte Mathias Abbé und Gerrit Imig von der "WIR-für-UNS-Wohnen eG" aus Heroldsbach. Der neue Bauhof zwischen Langensendelbach und Bräuningshof nimmt erkennbar Formen an. Somit stellt sich die Frage einer zukünftigen Nutzung des freiwerdenden gemeindeeigenen Grundstücks zwischen Poxdorfer Straße und Steingasse, heißt es in der Pressemitteilung der ÜFWG/SPD. "Ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben am Ort für die ältere Generation sowie eine sinnvolle Grundstücks-Nachnutzung sind wichtige Ziele unserer Gruppierung", betonte Gemeinderat Simon Berninger.

Die "WIR-für-UNS"-Vertreter stellten ihre Planung in Heroldsbach vor: eine Seniorenwohnanlage mit zirka 25 Appartements, eine integrierte Tagespflege und ein Gemeinschaftsraum mit Café für interne Besprechungen und kleinere kulturelle Veranstaltungen. Auch ein Dienstleistungszentrum mit Räumlichkeiten für Ärzte, Frisör, Physiotherapie und ähnlichem sollte angegliedert werden.

In abgewandelter Form sei das auch ein viel versprechendes Konzept für Langensendelbach, waren sich die Mitglieder der ÜFWG/SPD einig. "Vielleicht wäre es möglich, dort auch Platz für die Bücherei oder sogar eine gemeinsame Mittagsverpflegung für Schule und Senioren einzuplanen", brachte Berninger weitere Überlegungen ins Spiel.

Mehr zum dem Thema lesen Sie hier.