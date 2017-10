Neuer Chef für die Polizeiinspektion Forchheim

Zwei Jahre nach Amtsantritt wechselt Jürgen Knauer zur Bereitschaftspolizei — Jochen Prinzkosky kommt aus Ipsheim - 09.10.2017 17:45 Uhr

FORCHHEIM - Jochen Prinzkosky aus dem mittelfränkischen Weinort Ipsheim ist als Nachfolger von Jürgen Knauer als neuer Leiter der Polizeiinspektion Forchheim vorgestellt worden.

Jürgen Knauer (li.), heißt seinen Nachfolger im Amt des Forchheimer Polizeichefs, Jochen Prinzkosky, willkommen. In der Mitte der Polizeipräsident Oberfrankens, Alfons Schieder. © Foto: Roland Huber



Der 45-jährige gebürtige Fürther Knauer macht Platz für den 41-jährigen Prinzkosky und rückt seinerseits im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg an die Stelle, die erst vor wenigen Wochen sein Amtsvorgänger in Forchheim, Rainer Schmeußer aus Ebermannstadt, frei gemacht hatte. Während Polizeipräsident Alfons Schieder dies als "einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter nach oben" bezeichnete, formulierte Knauer ein wenig vorsichtiger: "Auf jeden Fall mal ein Schritt zur Seite." Denn er verlasse damit ja den Bereich des Polizeipräsidiums Oberfranken. Als Einwohner von Memmelsdorf bei Bamberg könne er nun aber das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeits nutzen.

Wenn Jochen Prinzkosky auf dem Rad zur Arbeit führe, bräuchte er wohl ein wenig länger als die 45 bis 60 Minuten, die er jetzt auf der Bundesstraße 470 zwischen Ipsheim und Forchheim benötigt. Ipsheim liegt zwischen Neustadt/Aisch und Bad Windsheim.

Prinzkosky engagiert sich in seiner Heimat als Gemeinderat (seine Liste Ipsheimer Bürger stellt den Bürgermeister und hat eine Stimme mehr als die andere Liste, Freie Wähler/Ortsteile) und als Vorsitzender des Sportvereins TSV Ipsheim. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau Anne zwei kleine Töchter.

Wie vor zwei Jahren Jürgen Knauer, so hat auch Jochen Prinzkosky gerade erst das zweijährige Studium auf der Polizeihochschule Münster mit dem Abschluss eines Masters of Arts absolviert und ist zum Polizeirat hochgestuft worden. Seine bisherigen beruflichen Stationen umfassen die Bereitschaftspolizei Würzburg, den Streifendienst in Holzkirchen, das Polizeipräsidium Mittelfranken, die Ausbildung zum gehobenen Dienst, die Inspektionen in Bad Windsheim und Ochsenfurt, später in Erlangen-Stadt, wo er bereits stellvertretender Dienststellenleiter war.

Jochen Prinzkosky erschien bereits in der blauen Uniform, die künftig das Erscheinungsbild der bayerischen Polizisten moderner wirken lassen soll. Bis zur kompletten Umstellung der Inspektion, sagte er, werde es aber noch eine Weile dauern. Der Verantwortung für die Sicherheit der rund 75 000 Einwohner im Einzugsbereich der Inspektion Forchheim sei er sich voll bewusst, sagte Prinzkosky. Er stellte seine Zeit in Forchheim unter das Motto: "Zusammenarbeiten ist ein Erfolg." Das hatte er sich vom legendären Autobauer Henry Ford geborgt. Mehrere Redner bescheinigten der Inspektion Forchheim, ein "hoch motiviertes Team" zu sein. Darauf baut auch der neue Chef.

Die Forchheimer Polizei betreut den westlichen Landkreis. Hier gelte es nicht nur Hühnerdiebe und Kleinkriminelle zu fangen, sagte der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Bamberg, Otto Heyder. Auch hier gebe es Straftäter, für die es eine gut aufgestellte Polizei brauche: "Die Staatsanwaltschaft Bamberg wird Sie in Ihrer Arbeit stets unterstützen."

Übergriffe auf Beamte

Heyder sprach ein Thema an, das den Beamten offenbar unter den Nägeln brennt: die ständig zunehmende Zahl von Übergriffen gegen Polizisten und Rettungskräfte. Laut Statistik, so Heyder, sei 2016 jeder dritte Polizeibeamte mindestens einmal getreten, bespuckt, beleidigt oder geschlagen worden: "Der Respekt geht immer mehr verloren." Die Staatsanwaltschaft müsse die Beamten schützen und das werde sie auch tun.

Für diese Worte bedankte sich ausdrücklich der Personalvertreter der oberfränkischen Polizei, Jürgen Köhnlein. Er bot Jochen Prinzkosky ebenfalls die vertrauensvolle Zusammenarbeit an und sagte, an Polizeipräsident Alfons Schieder gewandt: "Schöner wäre es natürlich, wir würden einmal zusätzliches Personal bekommen und nicht nur immer die Lücken füllen."

Jürgen Knauer bedankte sich für "zwei schöne Jahre" und freute sich, "spätestens zum Annafest" alle Kolleginnen und Kollegen wieder zu sehen. Für die hiesigen Behörden bedankte sich Landrat Hermann Ulm bei Knauer für die Zusammenarbeit und begrüßte seinen Nachfolger.

