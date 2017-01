Neuer S-Bahn-Halt in Forchheim nahe den Schulen

Mehrheit der Stadträte entscheidet sich für Standort auf Höhe der Adalbert-Stifter-Schule

FORCHHEIM - Künftig soll die S-Bahn auf Höhe der Adalbert-Stifter-Schule (AST) in Forchheim-Nord halten. Die Mehrheit der Stadträte hat sich für diesen Standort ausgesprochen. Unter anderem die Jungen Bürger hätten sich etwas mehr Komfort gewünscht.

Die Stadträte beim Ortstermin vor dem möglichen Bahnsteig-Standort, den die Bahn als Variante 1.3 optimiert bezeichnet. Die Mehrheit stimmte für diese Variante. Foto: Ralf Rödel



Nach dem Ortstermin war den meisten Stadträten klar: Der S-Bahn-Halt Forchheim-Nord macht nur an einer Stelle Sinn. Zur Auswahl standen zwei Varianten, die von der Bahn als 1.3 optimiert und 4 bezeichnet werden. Variante 1.3 optimiert liegt nördlich der Dietrich-Bonhoeffer-Unterführung, etwa auf Höhe der AST. Variante 4 liegt deutlich weiter im Norden, auf Höhe des Realschul-Sportplatzes; von Udo Schönfelder (CSU) süffisant wahlweise als „Bahnhof Eggolsheim-Süd“ oder „Bahnhof Bammersdorf-Ost“ bezeichnet.

Was er damit ausdrücken wollte: Der Bahnhof liegt viel zu weit draußen in der Pampa. Damit sehen es auch die meisten Stadträte.

Viel teurer

Was noch für die Variante 1.3 spricht: Sie ist deutlich billiger, weil man bereits durch die Bonhoeffer-Unterführung einen Anschluss für die Rampe zum Bahnsteig hat. Die Unterführung muss ausgebaut und barrierefrei gestaltet werden, was 3,1 Millionen Euro kostet. Der Bike-and-Ride-Platz schlägt mit 100 000 Euro zu Buche, die die Stadt zahlen muss.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Unterführung wird künftig durch eine Rampe mit dem Bahnsteig verbunden sein. Kosten: 3,1 Millionen Euro. Foto: Foto: Roland Huber



Bei Variante 4 stehen auf der städtischen Rechnung der Bau einer komplett neuen Ortsverbindung mit Bahnsteigzugang und Park-and-Ride-Platz (3,3 Millionen Euro) plus die barrierefreie Ertüchtigung der Bonhoeffer-Unterführung (3,1 Millionen Euro) — die wird so oder so verlangt.

Vordergründig wird der zusätzliche S-Bahn-Halt vor allem für die Mädchen und Jungen des Schulzentrums gebaut. Sinn macht der Halt aber nur, wenn auch die Stadtteilbewohner davon Gebrauch machen. Unter anderem für Annette Prechtel (FGL) ist die Nähe zum Stadtteil das entscheidende Argument für Variante 1.3.

Mehrere Anwohner hatten bei der Bürgerinformation der Bahn vor einigen Tagen allerdings genau diese Nähe beklagt: Die Bahn rückt etwa in der Jean-Paul-Straße bis 1,3 Meter an die Häuser heran, der Lärm verstärkt sich um fünf Dezibel. Prechtel hofft, dass es für die Betroffenen einen Ausgleich gibt.

Wo lässt sich vielleicht noch sparen? Lisa Hoffmann (SPD) und Udo Schönfelder (CSU) würden gerne den Landkreis zur Kasse bitten, denn der spare doch Geld und Busse ein, wenn die Schüler künftig alle mit der S-Bahn kommen. Um diesen Irrtum zu entkräften, war extra Klaus Hummel, beim Landratsamt für den ÖPNV zuständig, in die Sitzung gekommen. Der Landkreis spare etwa fünf bis zehn Busfahrten ein, bekomme aber eventuell dann sogar weniger staatliche Zuschüsse.

„Ich steige aus“

Keine Zustimmung mehr für den S-Bahn-Halt im Ganzen gibt es von Stefan Schick (FDP), der hier aber nur für sich und nicht für seine Fraktion sprach, wie er betonte. Aus völlig anderen Gründen nicht einverstanden mit dem Beschluss waren die Jungen Bürger und Anita Kern (SPD). Sie hätten sich noch mehr Komfort für die Bürger gewünscht. Die Stadt hatte noch eine „Variante 1.3 optimiert, optimiert“ mit einem zweiten Zugang am Nordende des Bahnsteigs von Westen her (Seite der Schulen) vorgestellt. „Ganz toll“, fand Anita Kern, „sinnvoll“ urteilte Ulrich Schürr (JB). Damit hätten noch mehr Bürger einen kurzen Weg zum Bahnsteig.

Der Haken: Der Zugang kostet 1,5 bis zwei Millionen Euro extra, zahlbar durch die Stadt. „Können wir uns nicht leisten“, fand die CSU. Zur Abstimmung kam die Variante gar nicht, weil Ute Samel (SPD) das Ende der Rednerliste beantragte und damit ein entsprechender Antrag nicht mehr gestellt werden konnte.

Nun liegt es am Staat, ob der Bahnhof auch gebaut wird. „Die Signale sind positiv“, hieß es gestern von Seiten der Bahn.

BEKE MAISCH