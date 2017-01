Neues Sicherheitsgefühl am Amtsgericht

Umbau nach mehreren Monaten fertig — Extra-Raum wurde geschaffen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nach einer mehrmonatigen Umbauphase ist der neue Eingangsbereich des Amtsgerichts Forchheim fertiggestellt.

Justizsicherheitssekretär Peter Seubert zeigt wie die Kontrolle im neuen extra für den Sicherheitscheck eingerichteten Raum im Amtsgericht funktioniert. © Foto: Horst Linke



Seit 2012 finden bereits standardmäßig Einlasskontrollen statt, allerdings konnten diese erst im Sitzungssaalbereich durchgeführt werden. Jetzt gelangt der einzelne Gerichtsbesucher erst in das Gebäudeinnere, nachdem er sich in einem neu geschaffenen, durch elektronisch steuerbare Türen gesicherten Raum einer Personenkontrolle unterzogen hat. Darüber hinaus wurde ein Teil der Wachtmeisterei in diesen Raum verlegt. Dadurch ist eine ständige Präsenz von Sicherheitspersonal in diesem Bereich gewährleistet.

Die Einlasskontrollen stießen laut Amtsgerichtsdirektor bei der weitaus überwiegenden Mehrheit der Gerichtsbesucher auf Verständnis. Ausschlaggebend für die neuen Sicherheitsstandards war die Ermordung eines Staatsanwalts im Januar 2012 im Amtsgericht Dachau durch einen Angeklagten.

nn