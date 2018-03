Neues Wohnquartier in Forchheim

FORCHHEIM - Feierstunde in der Bayreuther Straße in Forchheim: Die Schultheiss Wohnbau AG hat für 6400 Quadratmeter neue Wohnfläche die Grundsteinlegung gefeiert.

An den Schaufeln (v.l.n.r.): Andreas Desch mit Firmengesellschaftlerin Barbara Schultheiß, Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, Forchheims Baureferatsleiter René Franz, Martin Heyn und Architekt Rüdiger Sickenberg. © Foto: Roland Huber



Von den 76 geplanten Eigentumswohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Hornschuchparks sind bisher knapp ein Viertel verkauft. Nächstes Jahr sollen die ersten Eigentümer in den zwei Häusern, die im unteren Teil des 8400 Quadratmeter großen Grundstückes entstehen, einziehen. Im zweiten Bauabschnitt entstehen nach hinten im Hang versetzt zwei weitere baugleiche Baukörper.

Für die Wohnbau-Firma sei das Vorhaben "kein alltägliches Projekt" gewesen, sagte Martin Heyn, Vorstandsvorsitzender der Schultheiss AG. Auf 23 Millionen Euro beläuft sich die Projektsumme im ehemaligen Hornschuchpark. Das Hanggrundstück ist mit 200 Bohrpfählen abgesichert.

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) sah in dem Vorhaben eine "wunderbare Verbindung zwischen altem und neue Wohnbestand". Für Schultheiss ist es das erste Projekt in Forchheim. Die Firma ist weiter auf der Suche nach Grundstücken. "Doch noch ist nichts spruchreif", so Pressesprecherin Harriet Hamann über weitere Vorhaben in der Stadt.

