VIERZEHNHEILIGEN/FORCHHEIM - Das Amt für Landwirtschaft in Bamberg hat 39 Hauswirtschafterinnen in Vierzehnheiligen frei gesprochen. Neun Absolventen der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Forchheim waren dabei erfolgreich.

Die Absolventen der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Forchheim. Nicht im Bild, da nicht anwesend: Jessica Elbel, die Schulbeste. © Dagmar Dietrich



Der Arbeitsmarkt in Oberfranken hat Zuwachs von 39 neuen, qualifizierten und geprüften Hauswirtschafterin bekommen. Ihre Berufszulassungen und Prüfungsergebnisse erhielten die Absolventen während einer Freisprechungsfeier des „Amtes für Landwirtschaft und Ernährung“ in Vierzehnheiligen.

Die beste Absolventin der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Forchheim ist Jessica Elbel aus Bamberg. Die Absolventen hatten ihre Prüfungen nach einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung an den drei Schulen des Amtes in Coburg, Bamberg und Forchheim absolviert.

„Sie haben einen großen Schritt in Ihrer beruflichen Laufbahn hinter sich gebracht“, lobte Elsbeth Sperlein vom Amt für berufliche Bildung in Bamberg. Die moderne Arbeitswelt kenne jedoch keinen Stillstand, sondern stelle hohe Ansprüche. In der Hauswirtschaft gebe es vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung und zahlreiche berufliche Möglichkeiten, nicht nur in privaten Haushalten, sondern unter anderem in öffentlichen Einrichtungen.

Festrednerin Veronika Mend vom Fortbildungszentrum in Almesbach erinnerte, dass wertvolle Freizeit von Menschen der Hausarbeit gewidmet werden müsse, die Erholung nach einem Arbeitstag verringere sich deshalb. Mit ihren hauswirtschaftlichen Dienstleistungen würden die Absolventen ihren Kunden wertvolle Zeit schenken. „Machen Sie sich bewusst, dass Sie Mehrwertbringer, Sorglosgarantierer und Glücksbringer des Alltags sind.“

Überblick und Fachwissen

Geprüfte Kräfte besäßen den Überblick und das Fachwissen, was Privat- und Großhaushalte benötigen und welche Anschaffungen sinnvoll oder doch eher nutzlos und unnötig seien. Mend appellierte, die Absolventen sollten ihr Wissen offen zeigen und selbstbewusst umsetzen. Die Hauswirtschaft benötige dringend Nachwuchskräfte für diesen tollen Beruf. „Sie sind die Allrounder in vielen Bereichen.“

Die Novellierung der Ausbildungsordnung in der Hauswirtschaft bringe derzeit Veränderungen der Rahmenbedingungen. Experten machten sich Gedanken, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Haushalt noch benötigt werden, sagte die Festrednerin weiter. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Brotbacken, Nähen und weitere gewohnte überlieferten Fähigkeiten würden nach wie vor benötigt und seien mehr denn je gefragt.

Die Überlieferung und Beibehaltung dieser Kenntnisse hätten vielen Existenzgründern große berufliche und wirtschaftliche Erfolge gebracht. „Ich bin überzeugt, dass junge Hauswirtschafterin auch in Zukunft noch viele Dinge können werden, die andere nicht gelernt haben.“

Den Absolventen gratulierte die Rednerin: „Sie verfügen über ein vertieftes, allgemeines und fachtheoretisches Fachwissen in einem Lernbereich der beruflichen Tätigkeit Hauswirtschaft. Sie sind in allen theoretischen und praktischen Tätigkeiten geprüft und kompetent, wir sind stolz auf Sie.“

Die Absolventinnen: Sunita Beetz, Kirchehrenbach; Carola Eisgrub, Forchheim; Jessica Elbel, Bamberg; Kerstin Klarmann, Neunkichen; Rebecca Korfmann, Heroldsbach; Julia Lang, Heiligenstadt; Yuwadee Löslein, Erlangen; Alexandra Reck, Ebermannstadt; Christina Schmitt, Kunreuth.

