Neunkirchen: Auto geht in Flammen auf

Erst wurde der Wagen repariert, dann fing er Feuer - vor 4 Stunden

NEUNKIRCHEN - Da war die Reparatur wohl sinnlos: Der Wagen ist jetzt nur noch Schrott.

Der Wagen ist nur noch Schrott. Foto: privat



Im Anschluss an eine erledigte Reparatur begann am Dienstagnachmittag ein dreizehn Jahre altes Auto plötzlich auf dem Firmengelände einer Werkstatt zu brennen an.

Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro.