Neunkirchen bereitet sich auf die närrische Zeit vor

Karten sind bereits online erhältlich - Faschingsumzug am 28. Februar - vor 41 Minuten

NEUNKIRCHEN - In den nächsten Wochen wird es wieder närrisch in Neunkirchen: Hier kommt das Programm.

Kunterbunt ging's bei der Prunksitzung in Neunkirchen schon im vergangenen Jahr her. © Georg Heck



Los geht es mit den Prunksitzungen an den Samstagen vom 11. und 18. Februar, jeweils ab 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle am Schellenberger Weg. Am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr, ergreifen dann die Kinder das Partyzepter, um in der Mehrzweckhalle Kinderfasching.

Einen Machtwechsel der anderen Art gibt es auch am Donnerstag, 23. Februar, wenn um 18 Uhr das Rathaus Neunkirchen am Brand gestürmt wird. Mit dem großen Faschingsumzug am Dienstag, 28. Februar, um 14 Uhr ab der Grundschule Neunkirchen findet der närrische Februar sein Ende.

Karten gibt es unter www.kartenvorverkauf-ncv.de. Anmeldungen für den Faschingszug unter www.ncv-faschingszug.de.

Und wer sich schon einmal einstimmen mag: Hier kommen die Bilder vom letzten Jahr.

