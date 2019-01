Neunkirchen: Einbruch am Samstagnachmittag

Neunkirchen: Unbekannte Täter schlugen erneut zu — 1000 Euro Schaden - vor 23 Minuten

NEUNKIRCHEN - Ein bislang Unbekannter drang am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein und entwendete Schmuck und weitere Wertgegenstände. Es ist der dritte Einbruch binnen weniger Tage in Neunkirchen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von 15 Uhr bis kurz nach 18 Uhr nutzte der Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und stieg über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus in der Alten Dormitzer Straße ein. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten offenbar nach Wertgegenständen und nahm Schmuck und weitere wertvolle Sachen an sich. Der Täter flüchtete unerkannt und hinterließ neben verwüsteten Wohnräumen einen Sachschaden von fast 1000 Euro.

Erst am Mittwoch hatten unbekannte Täter binnen weniger Stunden zwei Einfamilienhäuser in Neunkirchen aufgebrochen und dabei Geld und Wertsachen in Höhe von über 15 000 Euro erbeutet (wir berichteten). Bei einem versuchten Einbruch in Hirschaid blieb es bei einem Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer hat am Samstagnachmittag im Bereich der Alten Dormitzer Straße verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat zu dieser Zeit dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?

Zeugenangaben nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer (0951)9129-491 entgegen.