Neunkirchen: Porschefahrer rammt Autos und flieht

Polizei sucht Zeugen: Geparkte Fahrzeuge am Mittwoch in der Weiherstraße angefahren - vor 7 Minuten

NEUNKIRCHEN - 6000 Euro Schaden und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines reichlich missglückten Ausparkmanövers. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer einen grauen Porsche.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Forchheim entgegen. © privat



Gleich drei Anwohner der Weiherstraße mussten am Mittwochmittag feststellen, dass ihre Fahrzeuge angefahren wurden. Eine aufmerksame Zeugin konnte einen grauen Porsche beobachten, der einige Zeit rangierte und anschließend davon fuhr. Der unbekannte Täter verursachte einen Gesamtsachschaden an den dort geparkten Fahrzeugen von etwa 6000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon (0 91 91)70 90-0.